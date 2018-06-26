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萬寶華調查 78%台雇主徵才困難居全球第三

2018-06-26 12:25聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

萬寶華今日公布2018全球人才短缺調查，78%台灣雇主面臨徵才困難。 圖／本報資...
萬寶華今日公布2018全球人才短缺調查，78%台灣雇主面臨徵才困難。 圖／本報資料照片
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全球知名的人力資源機構萬寶華今日公布2018全球人才短缺調查，78%台灣雇主面臨徵才困難，是自2006年加入調查以來最高點，位居全球第三，也是亞太區排名第二。台灣雇主急需的前三大職缺為業務代表、工程師、資訊技術人員，其中資訊技術人員是首度進入前三名，多數雇主開始加強投資人才訓練及提高薪資來解決困境。

此項調查針對43個國家及地區，訪問超過3萬9100名雇主，其中包括1020名台灣企業，結果顯示有78%台灣雇主表示人才難尋，高於全球平均值（45%），狀況僅較日本及羅馬尼亞輕微。

從調查顯示，今年台灣人才短缺前十大職缺中，仍以業務代表排名第一，自2010年以來始終居於台灣最難找的人才，此外，超過一半的雇主指出，缺工主因在於無合適人選或應徵者。

萬寶華台灣分公司專業人才事業總經理吳璧昇指出，人才短缺是普遍現象，從2009年至今，全球人才短缺從30%逐步上升為45%，不過觀察台灣的狀況又更加嚴重，自2014年以來急遽擴大，從45%到現在78%，增加將近3成。

吳璧昇認為，主因在於這幾年市場變化迅速，不論是既有產業或新興產業都需要新的人才，例如從傳統程式語言到現在熱門的Java、Python，程式語言需求變化快速，人才培育與供應速度不及需求的現象非常明顯。

萬寶華也將自動化科技對企業未來員工人數的影響進行調查，結果顯示有26%的雇主會因此增加人力，60%維持不變，僅有12%會減少人力。就大中華區而言，台灣及香港的人才短缺問題皆較過去嚴重，為亞太區第二及第三名，反觀只有13%中國大陸雇主有人才短缺問題。

吳璧昇說明，中國大陸成為全球最無徵才困難的地方，主要因即便少子化時代，中國大陸今年仍將會有超過800萬位畢業生，有非常龐大的人才庫，另一原因是目前多數企業欲加速成長，大多敢投入更多資源吸引人才。

萬寶華少子化徵才
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