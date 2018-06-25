超商正職薪水和工讀差不多 網友嘆：扛責任卻沒價值

2018-06-25 14:57 聯合新聞網 綜合報導



一位網友看見美廉社的徵人公告之後發現，兼職人員若一個月上班22天，可領到的薪資和正職人員差不多，讓他替正職人員抱不平，「要扛責任價值卻跟工讀一樣」。圖片來源／聯合報系 分享 facebook

現今超商服務項目繁雜，導致店員必須十八般武藝樣樣俱全，但有網友卻發現，超商正職人員的薪水竟和兼職差不多。一名網友日前到美廉社消費時，仔細看了一下徵人啟事後驚覺，工讀生一個月的薪水計算下來，竟和正職員工差不多，讓他替正職人員打抱不平。

一名網友在《批踢踢實業坊》上po文表示，幾天前他到美廉社買東西時，注意到門口貼有徵人啟事，上頭註明全職人員起薪為每月25k，而兼職人員的時薪則是140元。原po稍微計算了一下之後發現，先不論兼職人員是不是可以排那麼多班，若工讀生一個月上班22天，每天8小時，那一個月可領到的薪水為24,640元，幾乎和正職人員的起薪2.5萬元差不多。

原po感嘆，工讀生的薪水近十年來漲幅逼近50%，但正職人員的實際薪資幾乎停滯不前，這樣的待遇對正職員工而言實在不公平，「這變成雇主在傳達一個訊息，最需要負責任的正職，價值不過跟PT工讀一樣而已」，他更直言，「以後大概會變成50%的人，必須要輪流去搶80%的計時工作吧」。

對此，網友紛紛表達看法，「就進入門檻低，你不做還有一堆人搶著做」、「很多基層的薪水，換算成時薪比PT還不如」、「月薪的真的可憐」。但也有許多網友點出正職和兼職人員的不同之處，「兼職計時人員沒有保證時數多少，有些店鋪就是讓兼職人員補正職人員休假時的人力缺額」、「正職人員除勞健保外，還有年終獎金、特休」。