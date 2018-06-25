為什麼缺工但農業師傅卻不好用？他們道出真正原因

2018-06-25 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



根據農委會統計，107年度農委會依據產業面需求，成立農業技術團、農業耕新團、農業專業團（茶葉團、畜牧團、菇蕈團、番石榴團及設施協作團）及外役監團等，但地方農會其實私下都對此政策都很保守，不願多談。

農委會今天舉行記者會，宣傳農業缺工媒合的App，現場請來許多農會的總幹事，農場主人，甚至農業師傅。

農委會統計，107年度累積成立80團以上農業人力團，招募1800人以上人力，服務1500家以上農場；另針對特定產業於短期大量勞動力需求，區域人力調度機制，協調不同農業人力團互相支援，提升勞動力運用效率。

農委會副主委李退之表示，目前還是就本土勞動力，盡量做有效率的媒合，提升農業的工作效率，包括機械團引進、各種省工措施的導入、本土人力的提供等。至於引進境外勞動力方面，度假打工的協定正在努力簽訂，但試辦或全面開放農業外勞，目前沒有在考量的範圍內。

有農會人員表示，所謂招募的農業師傅，約三分之一是為補助來的，不是真心有意要務農幫忙，因此衍伸很多問題，流動率其實也非常高。

一名曾經協助執行相關業務的青農表示，他們和農會都到處找人，曾有一陣子還與就業服務站合作，結果來應徵農事服務的人，「沒一個能用」。真正留在農場的人，不是原本的越南、中國新移民的好姊妹，就是朋友介紹來的，就業服務站的人不是不能用，但是，現實接觸上，這群人除了非自願性失業外，會失業真的不是沒有理由的。