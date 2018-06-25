試辦農業外勞 農委會目前不考慮

2018-06-25 14:41 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



農業缺工嚴重，農委會今天推出農業缺工好幫手App，希望提供農民、農場主及農企業刊登職缺、媒合農事缺工需求。農民認為，農業需要的是勞力密集的基礎勞力，並非技術人員，即使同樣作物，每個農場工作方式不一，用這樣方式找工人，不見得適合每個農場。

農委會說，試辦或全面開放農業外勞，目前沒有在考慮範圍內。

農委會記者會宣傳農業缺工找工App，希望農場主及想要務農找工作的民眾，可透過App媒合。農委會副主委李退之表示，度假打工正與其他國家簽訂協議，試辦或全面開放農業外勞，目前沒有在進行。

高雄大樹鄉種玉荷包的農民許倫照表示，大樹鄉總共有3000公頃玉荷包，所有的農民都必須在20天內採收完，幾乎每年都缺工。他表示，專業的採收工和從App找的臨時工，功能必須分開，專業上樹採收農場主要另外請，但臨時工、學生可以在包裝廠接電話、寫訂單，兩種工人相輔相成，兩種工作人員都是農場需要的。

宜蘭縣員山鄉果樹產銷班第一班班長吳文旭表示，現階段的耕作主力農人的年齡層，都落在60歲至70歲，對3C不熟，不見得會操作App。接近50歲世代的農民，需要的是常駐或傳承型的農夫幫手，勞力工與技術工是不同目標領域的，一般的農場，需要的是長期穩定的幫手，並非來幾個月的臨時工。