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新鮮人積極卡位 5月青年求職人數增

2018-06-24 15:35中央社 台北24日電

暑假及畢業季來臨，早鳥打工族與新鮮人已開始為就業做準備，根據勞動部統計，5月青年求職人數較4月成長22.01%，而19歲以下求職人數也成長82.3%。

勞動部公布最新勞動市場需求統計，今年5月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬3995人，較4月成長11.84%，新登記求才人數為11萬4335人，較4月增加1.34%，平均每一位求職者有約1.79個工作機會。

勞動部勞動力發展署指出，以年齡觀察，5月「20-24歲」青年求職人數較4月成長22.01%，而「19歲以下」求職人數也較4月成長82.3%、較去年同期增加17.11%，顯示因應暑假及畢業季來臨，早鳥打工族與新鮮人已提早卡位，為未來進入職場積極做準備。

此外，根據經濟部統計，由於批發零售業今年營業額表現亮眼、展店動作頻頻，因此也已提前展開搶人大戰。數據顯示，批發及零售業5月新登記求才人數為1萬5463人，較4月成長11.13%，更較去年同期增加6.35%，求才人數創下近14個月的新高。

除了批發零售業外，勞動部指出，5月高溫屢創新高，不僅帶動帶動飲料、冰品與輕食商品的消費，也帶動四大超商及量販業大規模徵才。

勞動部表示，隨著畢業季來臨，就業市場競爭將日益激烈，畢業生要加快求職腳步並提早為進入社會做準備，目前台灣就業通線上不限工作經驗職缺需求人數超過12萬，歡迎新鮮人可上網查詢工作機會。

求職勞動部

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