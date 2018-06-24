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中高齡就業專法6月底預告 學者盼改善隱性歧視

2018-06-24 09:14中央社 台北24日電

中高齡就業暨社會企業媒合會，吸引許多銀髮族及二度就業者前往尋求就業機會。圖／聯合...
中高齡就業暨社會企業媒合會，吸引許多銀髮族及二度就業者前往尋求就業機會。圖／聯合報系資料照片
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台灣65歲及以上高齡就業者人數再創新高，勞動部6月底將預告「中高齡暨高齡就業專法」草案，學者建議，政府在改善年齡歧視的作法上，應提出更具體且積極的作為。

國家發展委員會人口推估報告指出，台灣15至64歲的工作年齡人口自2016年起開始減少，未來也會隨總人口高齡化趨勢，使勞動力漸趨高齡化，進而影響勞動力供給規模，建議應擴大勞動供給來源，並強化高齡人力資源運用。

總統蔡英文在競選期間，便宣布會將「支持中高齡就業」納入重要勞工政策，勞動部去年也著手研擬中高齡就業專法；勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，中高齡暨高齡就業專法將於6月底進入預告階段。

中高齡暨高齡就業專法有5大重點，分別是「禁止年齡歧視」、「協助在職者穩定就業」、「協助失業者再度就業」、「協助退休者重返職場」以及「積極開發就業機會」。

政府將鼓勵中高齡就業視為重要政策目標，不過，以yes123曾針對45歲以上會員做的熟齡職場調查來看，yes123求職網發言人楊宗斌表示，當求職者的學經歷差不多，且應徵同一份職缺時，有42.2%企業不願意優先聘用中高齡求職者；此外，針對「一般員工」的職缺，有高達七成五的企業坦言，在聘用中高齡勞工時，確實會有年齡的顧慮。

楊宗斌認為，即便現在企業招募員工時，不得在求職條件限制年齡、性別，但職場還是存在隱性歧視。

台大國發所副教授辛炳隆指出，政府過去處理職場性別歧視議題，宣導和執行的力度都有做出來，現在職場性平也有相當成果，但是在年齡歧視上，並沒有看到政府端出有效措施，或是建置有效的法制規範來杜絕歧視。

他以美國為例表示，美國規定公司應徵者當中，若有一定比例是中高齡求職者，則錄取員工時，也要符合比例原則、錄取一定比例的中高齡求職者，如果企業未達比例，就要舉證說明原因。

辛炳隆認為，在人口高齡化的趨勢下，將有愈來愈多求職者屬於中高齡人口，屆時企業也無從選擇；政府可以預先推動相關政策，鼓勵企業進用更多中高齡應徵者，但不代表要以視中高齡為弱勢的態度來訂定勞動政策，只從後端訂定各種獎勵措施，反而應從前端法制面、宣導面來根本解決年齡歧視的問題。

楊宗斌則說，數位化是產業發展的共同趨勢，建議中高齡勞工若仍有意願持續就業，應培養社群經營能力、吸收網路新知，才能維持職場競爭力。

勞動部官員也說，除了推動專法，勞動部為了促進中高齡及高齡者就業，已透過全國300多個公立就業服務據點開發彈性工作機會，提供求職者個別化的就業諮詢、職訓諮詢、安排參訓、媒合就業等協助，並運用僱用獎助、職務再設計、職場學習及再適應計畫等就業協助措施，促進雇主僱用中高齡及高齡者。

此外，勞動部在新北市及高雄市也分別成立銀髮人才資源中心，可提供55歲以上或已退休的銀髮者專屬的就業媒合服務。

求職職場高齡化

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