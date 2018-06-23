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母子3人一起從華醫畢業 兒子大讚「super媽媽」

2018-06-23 15:37聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

中華醫事科大今天舉行畢業典禮，職業安全衛生研究所碩士余昭瑩重返校園進修，與兩個兒子分別是就讀四技數位設計與資訊管理系李秉蒝、五專食品營養科李翊豪同時畢業，兒子大讚是「super媽媽」，母子三人同時畢業也留下美好的回憶。

中華醫事科技大學2千多位師生今天以快閃方式大跳海草舞搞創意也寫紀錄，為校園生活留下難忘的回憶。校長曾信超為畢業生代表撥穗、頒授學位證書，致詞時強調「團結」的重要，他以正在開打的世界足球賽為例指出，冰島總人口只有33萬人，扣除老弱婦孺只剩8千名成年男子可以當世足賽選手，且多數球員都是兼職的業餘選手，這樣一支隊伍卻和世界最強隊伍之一的阿根廷打成一比一平手，總教練賽後講了一句話「We are unity」，意思是我們是合而為一、團結的！

今年的畢業生中，職業安全衛生研究所碩士余昭瑩與她的二個兒子，就讀四技數位設計與資訊管理系的李秉蒝、五專食品營養科的李翊豪同時畢業，成了典禮上最亮眼的母子三人行。余昭瑩表示，30年前從華醫食品營養系畢業後從事美髮沙龍20多年，發現美髮界的工作場所潛藏化學品、噪音等可能造成職業傷害的因子，因此，決定報考研究所進行職業安全相關的研究，順利獲得錄取母校的職業安全衛生研究所進修。

余昭瑩近3年來與兩個兒子同校不同系所上課研習但相互鼓勵，終於能一起畢業，各自朝自己專長的領域發展，對華醫師長的培育恩情感謝不已。李秉蒝和李翊豪對媽媽不懼年齡、力學不輟的精神大讚是「super媽媽」，母子三人同校同時畢業覺得是這生最美好的回憶。

中華醫事大學職業安全衛生研究所碩士余昭瑩（中）與兩個兒子李秉蒝（右）、李翊豪（左...
中華醫事大學職業安全衛生研究所碩士余昭瑩（中）與兩個兒子李秉蒝（右）、李翊豪（左）同時畢業，是典禮上最亮眼的母子三人行。圖／華醫提供
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