憨兒勤奮穩定 職場工作受雇主肯定

2018-06-22 18:47 中央社 高雄22日電



喜憨兒基金會陸續輔導多名憨兒順利進入職場就業，憨兒工作勤奮，且服從性與穩定度較一般人高，備受雇主肯定，也是受僱用的關鍵因素，更一圓憨兒自立的夢想。

40多歲的阿龍（化名）智能障礙重度，曾在工廠擔任作業員一待25年直到退休，由於仍必須負擔家計，透過喜憨兒基金會就業媒合，錄取烤肉餐廳的廚務清潔員工作，雖然剛上班時看見洗碗區堆滿鍋具露出不知如何是好的表情，經由就業服務員協助帶領操作，並指導區分筷子、湯匙及杯子放置指定位置。

就業服務員表示，經由一個步驟一個步驟讓阿龍熟悉作業方式，重複教導學習不到2個月，阿龍已能獨立完成所有工作。雇主也肯定憨兒責任心穩定度都很高，僱用後非常滿意。

智能障礙中度的阿輝（化名）剛滿20歲，隔代教養長大，家中經濟依靠叔叔與阿嬤支撐。懂事的他想要分擔家中經濟，應徵到一家加油站工作，由於阿輝沒有洗車經驗，就業服務員就先將車體圖案列印在紙上，並用筆塗畫模擬洗擦車時的範圍，透過一次次演練，阿輝已勝任洗擦車工作。

在洗擦車工作上已表現良好的小倫（化名），被進一步安排學習加油作業，初期因不會掌控加油槍的力道而感到挫折，現場幹部先安排他在加油島協助同事，從旁學習，1個月後小倫可開始幫客人加油，還可以收錢、打發票。

喜憨兒基金會職業重建組長柯雅齡今天表示，基金會為身心障礙者提供整合性的職業重建服務，從就業諮詢、職前準備、就業機會開發、就業支持到穩定就業適應輔導等，全力為憨兒們開發就業機會，一圓他們自立的夢想，並協助雇主進行身障員工就業輔導及企業形象宣傳等。