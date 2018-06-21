親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
南部觀光訂房慘
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

國民旅遊卡再放寬！八大行業除外 水電瓦斯費也能用

工作壓力明確化 有利精神疾病職業病認定

2018-06-21 21:16中央社 台北21日電

勞動部今天表示，民國98年已將工作壓力納入精神疾病職業病認定，在參考日本新制後，近日將嚴重職場性騷擾、職場暴力、霸凌等列為工作壓力，寫入參考指引本文，明確化後有利臨床認定。

勞動部職業安全衛生署指出，民國98年時就已經將工作壓力列入精神疾病職業病的認定，而且每年都會檢討，加上工作壓力因素受重視，以及台灣一直參考日本作法訂定參考指引，因此就日本更新工作壓力導致精神疾病的認定內容，在與專家開會研議後，更新參考本文中的工作壓力認定。

職安署進一步說明，原本的參考指引本文有附表，當中列舉30多種事件，有類似霸凌等文字敘述的事件陳述其中，但是參考指引的本文沒有列入；經過研議後，決定將嚴重的職場性騷擾、職場暴力、霸凌等列入工作壓力的認定範疇，並陳述在參考指引本文中，可讓醫師在臨床上診斷工作壓力引發精神疾病職業病的認定更明確，有強化的作用。

職安署並說，15日已發文衛福部、醫療機構，讓主管機關與臨床醫師知道，參考更新後的「工作相關心理壓力事件引起精神疾病認定參考指引」，因此相關內容都已上路，有利於受此影響產生職業病的勞工確保權益。

職安署補充，只要被認定為精神疾病引發職業病的勞工，若無法上班，可領傷病給付以及醫療給付，即就醫免付自付額。

職場霸凌勞動部

相關新聞

即日生效！精神疾病列職業病 認定放寬

2018-06-21 14:05

7成6年輕人有意創業 逾6成創業者失敗

2018-06-21 12:44

雇主給付是津貼or工資？勞動事件法明定勞工說了算

2018-06-21 12:06

勞資訴訟判決前 法官可要求恢復勞工原職原薪

2018-06-21 12:01

培養離岸風電人才 大專營報名開跑

2018-06-21 11:45

愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

2018-06-20 07:57

職護荒？勞動部：人力充足 應是媒合問題

2018-06-19 14:28

時薪喊到3500元 找不到職護 企業好慌

2018-06-19 14:28

如何找到喜歡的工作？職涯專家：想想自己童年喜歡什麼

2018-06-19 08:36

台中捷運徵才 最低起薪2.6K

2018-06-18 11:53

考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職

2018-06-17 12:26

站在人生轉彎處 勞部講座教你做選擇

2018-06-16 11:12

想捧金飯碗快來 台銀二度招考最高薪53K

2018-06-15 20:09

想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06

想進百大金融及製造業 人資長教你這個「眉角 」

2018-06-15 09:50

全傳媒工會反對納入7休1例外 勞動部：會討論

2018-06-14 16:08

數位當道 這工作起薪比平均薪資多6,792元

2018-06-14 13:15

女友想當汽車業務 他反對：都在賣笑撒嬌 不准！

2018-06-14 11:09

求職履歷照放法鬥犬 網友：年輕人把面試當樂趣？

2018-06-14 09:50

亞太停辦有轉圜？ 自救會爭取停招取代停辦

2018-06-13 16:24

還在加班萬歲？你最好在出社會第一年記住的十件事

2018-06-13 13:11

外勞護照變更 雇主不必到勞動部辦理

2018-06-13 12:06

基本工資審議會 許銘春：預計8月上旬討論

2018-06-13 08:39

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

10行業爭取7休1放寬 周四揭曉

2018-06-12 20:15

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

勞基法將修法提高罰則 勞動部長：下會期提出

2018-06-12 17:52

畢業季求才良機 加工區擴大徵才釋出886個職缺

2018-06-12 13:12

兩性工作習慣大不同：男人專心衝刺 女人臨機應變

2018-06-12 10:16

星宇航空徵飛行員 免費赴美受訓1年

2018-06-11 17:08

工商團體抱怨勞檢擾民 勞動部籲企業落實勞基法

2018-06-11 14:35

要求落實休息制度 外籍看護工抗議爭平權

2018-06-10 16:18

畢業找方向 創業家建議先投入職場

2018-06-10 14:19

大學畢業季到 近4成新鮮人想出國工作

2018-06-10 10:50

畢業季台南大型徵才 7千職缺逾半30K以上

2018-06-09 15:47

新鮮人求職 人資顧問：要有小學生的柔軟身段

2018-06-09 12:53

霸氣老董6年砸千萬辦比賽 新鮮人捨台積電就機械業

2018-06-08 17:10

畢業生逾9成擬投入職場 期待薪資31K

2018-06-08 11:15
看更多

熱門文章

7月起刷卡買高鐵票 最低折扣再降至8折

2018-06-21 11:55

豪雨成災 他問：賴清德和陳菊治水的錢用去哪裡？

2018-06-21 13:45

今天夏至 彭啟明：明起將非常炎熱 熱浪天氣重新登場

2018-06-21 07:28

又一個時代眼淚！美華泰西門店7月中歇業

2018-06-21 10:56

凌晨1時09分 台中發生規模4.2地震

2018-06-21 01:58

拉抬名模女友知名度 世足球星C羅情史也風光

2018-06-21 09:44

台南市雨後路況多 深夜東區路面又下陷

2018-06-21 01:42

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42

雨炸中南部 水庫沒滿，馬路先滿

2018-06-20 23:54

執行率僅50％ 觀光局振興南台灣旅遊延長到7月15日

2018-06-21 19:03

思念之情／外婆的願望

2018-06-21 06:00

今日星座運勢／水瓶 展現親和力事情順利 避免算計

2018-06-21 00:00

雇主給付是津貼or工資？勞動事件法明定勞工說了算

2018-06-21 12:06

全台12大親子飯店出爐，「最好玩飯店」是這間！

2018-06-21 10:39

家人關係／迴轉壽司店滿漢全席

2018-06-21 06:00

北部1897年來梅雨最少 南部六月雨幾乎7天下完

2018-06-21 15:25

對流雲系發展旺盛！ 台南高屏南投大雨特報

2018-06-21 12:38

美麗華影城突停業 北市勞動局：未接獲大量解僱通報

2018-06-21 14:48

影／沒加香料？網購蛋捲店遭爆涉廣告不實

2018-06-21 14:51

強制加麵！ 日本豚人拉麵來台掀話題

2018-06-20 18:15

對流旺盛 氣象局發布16縣市大雨、豪雨特報

2018-06-21 19:09

首發高溫資訊！全台最高溫竟出現在清水斷崖

2018-06-21 12:48

彭于晏首登皇家賽馬會 肖想女王報明牌

2018-06-21 02:51

中南部連續性降雨 北部午後雷陣雨

2018-06-21 05:00

親子手牽手／為什麼要帶孩子出海

2018-06-21 06:00

西南氣流略減弱 吳德榮：各地仍有局部陣雨或雷雨

2018-06-21 06:15

李詠嫻：運動該投其所好 從中創造成就感是維持的關鍵

2018-06-21 08:00

美國10款熱銷休旅 日系省油大贏家

2018-06-21 00:06

婦子宮肌瘤如巨嬰剖腹摘除 醫：早治療風險低

2018-06-21 08:06

7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10

抗癌不能瘦 補充營養品增肌肉

2018-06-21 00:17

即日生效！精神疾病列職業病 認定放寬

2018-06-21 14:05

影╱陸客市場損失千億商機 旅遊業邀6陸網紅遊台北

2018-06-21 16:48

夏天不敢穿短褲露腿？ 腓腸肌手術輕鬆拔蘿蔔

2018-06-21 08:23

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13

台灣知名甜點「騷豆花」 前進東京新宿展店

2018-06-21 16:49

內用禁用吸管惹議 詹順貴：推行不變 且珍奶多是外帶

2018-06-21 10:42

台南意麵老廠全福興 拿下食品米其林大獎

2018-06-21 14:38

梨山茶王出爐 1斤叫價8萬8

2018-06-21 13:55

美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

2018-06-21 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top