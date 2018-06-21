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勞資訴訟判決前 法官可要求恢復勞工原職原薪

2018-06-21 12:01經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

行政院會今（21）日通過勞動事件法，勞動部表示，許多重大變革扭轉現行勞資訴訟勞資不對等處境，有利勞工打官司。例如判決前增加法院調解過程，法官是必要調解人，且與判決同一法官，並可預先透露判決結果；若法官認為勞工可能勝訴，可在判決前要求雇主恢復原職原薪，若未履行（如公司已搬遷或原職務已有人取代），勞工可要求補償金。此外，對勞工請求之事件，舉證責任回到雇主身上。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯也表示，勞動事件法象徵司法改革朝向為社會弱勢平民服務的第一步，台灣每年約有2.5萬件勞資爭議調解案，但由於勞工與資方嚴重不對等，資方有恃無恐地在司法訴訟與勞工進行消耗戰，讓勞工知難而退，因此真正進入訴訟案件只有三分之一，其他不是和解就是不了了之；但即使是和解，勞工獲得的補償往往是打折再折，被譏為「打折正義」。

孫友聯表示，針對勞動訴訟，各國不是以勞動法院，就是以特別審判程序保障勞工權益，台灣2016年底開始召開的司法改革國是會議當中決議要制定勞動訴訟專法，採取以特別審判程序而非成立特別法院方式改革勞動訴訟，從程序上達到實質保障，例如目前的行政調解，很多雇主根本不出席，希望勞工知難而退。

未來該法新增判決前進行司法解調，由法官擔任必要調解人， 且與日後判決是同一個法官，雇主不敢不出席。

更重要的是，司法調解程序不只是聽取兩造雙方意見及蒐集證據，草案明定法官可「適時曉諭可能的結果」，如此可促使雇主和解意願；如果是解僱訴訟，法官認為勞工可能勝訴，可在判決前命令雇主恢復勞工原職務及薪資。

司法改革勞動部過勞

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