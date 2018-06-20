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愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

愛用表情符號溝通？研究：在職場上只會顯得無能

2018-06-20 07:57聯合新聞網 文／遠見提供

法人表示，蘋果iPhone X已具備初步AR功能，包含擴增實境表情符號Animo...
法人表示，蘋果iPhone X已具備初步AR功能，包含擴增實境表情符號Animoji，讓圖像跟民眾表情一起動。 路透
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自從網路和社群媒體的興起，表情符號（Emojis）的出現和演變，一定程度的影響了人們之溝通方式與習慣──難以言喻的情感、不敢言說的浪漫，甚至是化解尷尬的調劑，都能在一言以蔽之的表情下，彰顯人與人之間的逗趣，然而卻有研究發現，一旦把表情符號使用在工作場合，那只會顯得自己很無能（incompetent）。

最近在《社會心理和人格科學》（Social Psychological and Personality Science）雜誌中發表最新的研究發現，人與人親自面對面溝通接觸時，無論是熱情、微笑或喜悅的情感都能塑造自信和溫暖，然而若是在職場上，使用表情符號在書信往來溝通上不僅不得體，也會讓對方懷疑你是否專業。

該研究由埃拉格利克森（Ella Glikson）、艾瑞克切辛（Arik Cheshin）和戈本克里夫（Gerben Kleef）等研究專家所撰寫，「職場文件上與實際微笑相反，笑臉不會增加對溫暖的提升，並且實際上會降低自我素質。」

我們都知道一張圖片勝過千言萬語、一張表情符號可以為你節省很多文字表達。「Emoji」是日文字「圖片」與「字母」的合稱，是日本通訊公司員工栗田穰崇於1999年所創造，在智慧型手機與通訊軟體活躍的當代，表情符號愈來愈受到歡迎。

甚至在2015年年末，牛津辭典（Oxford Dictionary）選出該年度代表字時，「哭笑不得」的表情符號還雀屏中選，它代表「喜極而泣」「尷尬」「不知道該怎麼辦」等情緒，在許多聊天狀況都適用，非常受歡迎。

在專家們的研究調查中發現，除了已經很熟悉、已有極大默契的同事，任何可能是尚未打過照面、彼此不甚熟稔的工作夥伴的溝通狀況下，在信件回覆時多了表情符號，會影響對方對你的信任，甚至讓人覺得不知道該如何跟你溝通下去。

好比說「好」硬要回成「好: )」；「對不起」要裝可愛成「對不起>”<」時，在職場信件的來往上會扣上不少分數，更不用說面試求職信上使用表情符號會有多麼不得體了。

特別是，很多表情符號往往不能傳達出正確的意思，也許一個你認為是笑臉、幽默的表情，結果在他人眼中看起來是哭臉（如哭笑不得的表情符號），甚至笑臉還會被解讀為嘲諷、輕蔑的意味；此外，臉紅的表情能解釋為生氣或害羞。

職業指導公司Career Outcomes Matter之創始人兼首席執行官梅麗莎（Melissa Llarena）分享，在考慮使用表情符號和貼圖時，最佳經驗法則是遵循你的老闆的習慣，如果老闆常使用表情符號溝通，那員工自然也無妨，反之則應少用為妙。

她強調，「在與職場的上位者溝通時，避免笑臉的表情符號尤其重要，如果你正在給公司高層發相關信件，請千萬不要用笑臉，即便當下長官沒說什麼，你可能已經被貼上標籤。」

「老年人可能對表情符號感到不舒服，甚至可能不知道它們的含義。」

此外，如果你正在撰寫信件給素未謀面的客戶、很可能會有合作往來機會的業主，溝通時更要避免用上表情符號──你不知道的是，很多案例都是因為這樣子流失了許多機會。

事實上，透過這些準則，可以幫助自我建立專業和信賴的聲譽，就職場互動而言，線上和線下本身就有兩種不同的依歸。

當然，你還是可以繼續在職場上透過微笑帶給同事們歡樂，但不要透過文件來發送笑臉，正如研究報告中所提到的，「表情符號的笑臉並不代表微笑。」

也許你會認為，沒有表情符號的溝通過程很死板無聊，但你該體認到的是，很多時候其實根本沒有必要。

蘋果軟體工程副總裁費德里奇（左）4日在開發者大會上，與執行長庫克的表情符號（右）...
蘋果軟體工程副總裁費德里奇（左）4日在開發者大會上，與執行長庫克的表情符號（右）一起介紹FaceTime新功能。法新社
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（文／魯皓平 本文出自2018.6.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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