職護荒？勞動部：人力充足 應是媒合問題

2018-06-19 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



「沒聽過時薪3500元行情 目前了解的行情最高是2500元 也有1500、2000元」

針對下月200-299人員工企業必須聘用或特約醫護人員進場服務，但企業反映嚴重醫護人員荒，甚至開價時薪3500元，勞動部職業安全衛生署表示，之前很多醫師即配合企業勞工健檢，因此醫師供給較沒問題。至於護理人員，勞動部自2011年修法後，因應新制上路陸續培訓1.2萬名，人力不成問題。

為解決媒合，勞動部已經協調台灣事業單位護理人員學會成立媒合平台，讓企業與護理人員可以直接連繫。

對於外傳有護理人員開價時薪3500元？勞動部表示，沒有聽過這麼高的費用，目前了解的行情最高是2500元，也有1500、2000元都有，有些是涵蓋交通成本，一切交由市場機制決定。

職安署表示，現行規定是300人以上員工必須強制聘用或特約醫護人員（醫師專聘，護理人員可特約）提供健康服務，因此醫師人員人力已經上軌道，加上很多企業會與特定醫師合作，排定員工健檢，以及醫師入場服務頻率較少，新制上路醫師人力較不成問題。

職業護理人員方面，職安署表示，因應新制上路，從法令修正通過尚未生效前，該署即開始積極培訓相關護理人員，至今已完成1.2萬合格護理人員訓練，其中約2000餘名已實際從事入場服務，另有1萬名半數在醫療機構，半數待業中。目前問題應是媒合，而非人力不夠。

了解市場人士則說，企業尋找管道大都從醫療機構著手，但是醫療機構若介紹機構內護理人員到企業提供入場服務，護理人員只能拿到極低比例費用，因此護理人員寧可自己私下接單，但企業沒有管道找到這些個別護理人力，才會形成市場供需失調。