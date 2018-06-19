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時薪喊到3500元 找不到職護 企業好慌

2018-06-19 14:28聯合晚報 記者陳素玲／台北報導

因應職安法新規定，有1800家企業7月起必須聘用醫護人員，傳出業者面臨找不到職護...
因應職安法新規定，有1800家企業7月起必須聘用醫護人員，傳出業者面臨找不到職護的困境。 圖／聯合報系資料照片
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為了預防勞工過勞及職業病，職業安全衛生法五年前修正新增規定50-299人以上事業單位要僱用或特約醫護人員，下月1日起，員工總人數200-299人的企業率先實施。

若屬高風險行業，醫護人員必須提供臨場服務次數醫師一年六次，護理人員一個月六次，中華人事主管協會指出，企業反映市場嚴重面臨合格職業護理人力荒，甚至有護理人員喊出時薪3500元行情，很多企業擔心7月無法達標。7月起由200-299人的企業先上路，適用企業約1800家，影響勞工人數44萬人。

職業安全衛生法原本只規定300人以上企業強制僱用或特約醫護人員，入場提供勞工健康服務，不同隨著勞工過勞職業病議題受關注，職安法五年前修法將醫護人員臨場健康服務規模下調到50人，不同企業規模分階段實施。其中200-299人企業7月1日起實施；100-199人企業2020年1月1日上路；50-99人企業2021年1月1日實施。雇主若未依時程僱用或特約醫護人員提供臨場健康服務，將處3萬-15萬元罰鍰。

針對7月首批適用200-299人企業，中華人事主管協會表示，上述條文對企業影響非常大，不少新適法事業單位已收到勞動檢查機構發函要求自7月1日起，應依規定達到約醫護人員臨場服務頻率，但因合格職業護理人員不容易找，面對法令施行日期逼近，業者非常恐慌。還有業者表示，因為護理人員屬特約人員，傳出開價時薪3500元，讓企業卻步。

目前距離7月不到半個月，市場上卻面臨醫護人員供不應求的窘境。中華人事主管協會資深勞動法令專家黃竑鈞指出，雇主僱用或特約之醫護人員須符合法定安全衛生教育訓練課程、時數，例如醫師須接受「職業安全衛生相關法規」、「職場健康風險評估」及「職場健康管理實務」等訓練至少50小時，護理人員至少52小時，並非所有醫護都符合資格。

協會指出，雖然新法上路，事業單位第一次違反規定，不會立即開罰，但經檢查要求限期改善，屆期未改善後，開罰金額3萬元以上１5萬元以下，企業不敢掉以輕心。

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醫護人員過勞職場勞動部職災

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