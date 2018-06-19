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中華電徵新血 招募基層員工271人

2018-06-19 11:04中央社 台北19日電

中華電信為拓展業務，宣布今年6月預計招募基層員工271人，招募採網路報名，自6月22日至7月2日開放報名。

中華電表示，遴選類別包括線路維運、電信網路規劃設計及維運、傳輸網路規劃維運、電力空調維運管理、資訊系統開發及維運、行銷業務推廣與企業客戶服務及行銷等多項職缺。

中華電指出，本次招募一律採網路報名，自6月22日至7月2日報名，8月5日第一試，第一試合格者，另安排時間舉行第二試。

中華電信

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