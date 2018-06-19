親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

老師建議讓孩子適性發展體育 家長:但妳也拿了漂亮的學歷

連假結束開工不厭世 星巴克等買一送一資訊看這裡

如何找到喜歡的工作？職涯專家：想想自己童年喜歡什麼

2018-06-19 08:36聯合新聞網 文／遠見提供

圖／ingimage
圖／ingimage
分享
你喜歡自己的工作嗎？每天早上起床，心中念頭是完全不想上班，還是願意發揮所長替公司盡一份心力？雖然事實上，很少有人真正會熱愛工作，但如何讓自己不討厭那份職務，成了我們都應該要努力的事。

在人的一生中，我們有泰半的光陰都奉獻給職場，如果在工作中無法感到快樂或獲得認同與成就，可能令人迷惘又徬徨。職場幸福與否可能在於主管、在於工作內容，但工作的自主性，更是上班族樂於工作的關鍵。

然而，想要換到一份自己喜歡的工作，卻未必是那麼容易的事。

上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照
分享

marketwatch》報導，通常年紀愈大，找到新工作便愈困難，但近年來就業市場非常低迷，這讓人們在職業生涯中後期更容易找到新的工作。

職涯專家南希克來默（Nancy Collamer）說，在十年前的金融海嘯、惡劣經濟衰退期間，求職者與職缺之比例接近7：1，然而現在卻已經是1：1的狀態，意味著隨著願意自我創業的人愈來愈多，傳統職場想要覓得好的求職者變得益發困難。

事實上，許多公司很難找到合格的員工，這迫使企業正在推出培訓計劃，甚至為老員工提供實習機會，適應新的工作環境與內容，但對於真正想要做自己喜歡工作、不願意再卑躬屈膝的職場新鮮人來說，他們可不想要隨隨便便就上班。

因此，如果你對自己想要擔任的職務感到迷惘，也許找工作的方式必須建立在自我的初衷。

上班族。 聯合報系資料照
上班族。 聯合報系資料照
分享

「人們想要做一些他們可以引以為傲的事情，但是你不必成為德蕾莎修女（Mater Teresia）做一些讓你感覺良好的工作，」她說，「你需要做一些事情來尊重你獨特的天賦和才能，但是，這需要一些思考和測試，來弄清楚自己真正的興趣是什麼。」

她還打破了另一個誤解，「你不需要做一些完全不同的事情來找到滿足感，像是一位銀行家可能會決定開一家麵包店，」雖然這沒什麼不妥，但她認為最好的答案，是運用自我現有技能結合目標。

她強調，這不是打掉重練，而是以新的方式重新利用你的技能和興趣。

上班族。（路透）
上班族。（路透）
分享

南希克來默舉例，賴瑞（Larry Muenz）和朱蒂（Judy Meritz）是對愛情長跑已久的夫妻，他們兩位都在企業擔任法律顧問的任務，由於工作倦怠、職務繁瑣，因此決定毅然離職，運用自身法律技能教導世界非美國籍的律師。

他們前往亞洲、歐洲和其他任何他們想去的地方，並幫助外地律師提高他們的英語術語和法律技能。不僅充分應用自己所學到的專業知識，同時也徜徉在不同國家的文化魅力間，是一舉兩得的好處。

賴瑞和朱蒂擁有多年的法律經驗，這是非常有價值的。此外，他們一直擁有法律專業，為什麼不利用這個專業做他們喜歡的事？

賴瑞分享，「在職場上，不要浪費你的時間去做你不喜歡的事情；如果已經產生憎惡感，最好轉向不同的目標，試著利用你所擁有的技能，做自己想做事。」

那麼如何弄清楚什麼是適合自己的？職涯專家南希克來默說，你需要先看看鏡子，並提出一些基本問題。

上班族。示意圖／Ingimage
上班族。示意圖／Ingimage
分享

首先，是問問自己，在人生時最快樂的事情是什麼？回顧你工作所做的一切，喜歡什麼？什麼不喜歡？

「回顧童年，你對什麼事最為熱衷？想想你天生就喜歡什麼？什麼願意讓你不顧一切回到童年，也要感受那樣的感動？」

畢竟身為成年人，我們已經學會、習慣了按照社會規則行事，進而被其他人制定的界限所束縛。

還記得小時候的感覺嗎？所有的純真和樂趣，我們每天睜大眼睛感受到的快樂？專家強調，在某種程度上，這個內在的純真依然在你內心，你可以試著找到它，可以幫助驅動你的正確職涯路。

總歸來說，三個問題捫心自問：「我喜歡做什麼？」「我做得好嗎？」「我看重什麼？」若可以引導你走向正確之方向，就能夠幫助自我找到願意堅持一輩子的事業。

（文／魯皓平 本文出自2018.6.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

相關新聞

台中捷運徵才 最低起薪2.6K

2018-06-18 11:53

考試院調查：逾8成因薪資福利佳選公職

2018-06-17 12:26

站在人生轉彎處 勞部講座教你做選擇

2018-06-16 11:12

想捧金飯碗快來 台銀二度招考最高薪53K

2018-06-15 20:09

想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06

想進百大金融及製造業 人資長教你這個「眉角 」

2018-06-15 09:50

全傳媒工會反對納入7休1例外 勞動部：會討論

2018-06-14 16:08

數位當道 這工作起薪比平均薪資多6,792元

2018-06-14 13:15

女友想當汽車業務 他反對：都在賣笑撒嬌 不准！

2018-06-14 11:09

求職履歷照放法鬥犬 網友：年輕人把面試當樂趣？

2018-06-14 09:50

亞太停辦有轉圜？ 自救會爭取停招取代停辦

2018-06-13 16:24

還在加班萬歲？你最好在出社會第一年記住的十件事

2018-06-13 13:11

外勞護照變更 雇主不必到勞動部辦理

2018-06-13 12:06

基本工資審議會 許銘春：預計8月上旬討論

2018-06-13 08:39

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

10行業爭取7休1放寬 周四揭曉

2018-06-12 20:15

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

勞基法將修法提高罰則 勞動部長：下會期提出

2018-06-12 17:52

畢業季求才良機 加工區擴大徵才釋出886個職缺

2018-06-12 13:12

兩性工作習慣大不同：男人專心衝刺 女人臨機應變

2018-06-12 10:16

星宇航空徵飛行員 免費赴美受訓1年

2018-06-11 17:08

工商團體抱怨勞檢擾民 勞動部籲企業落實勞基法

2018-06-11 14:35

要求落實休息制度 外籍看護工抗議爭平權

2018-06-10 16:18

畢業找方向 創業家建議先投入職場

2018-06-10 14:19

大學畢業季到 近4成新鮮人想出國工作

2018-06-10 10:50

畢業季台南大型徵才 7千職缺逾半30K以上

2018-06-09 15:47

新鮮人求職 人資顧問：要有小學生的柔軟身段

2018-06-09 12:53

霸氣老董6年砸千萬辦比賽 新鮮人捨台積電就機械業

2018-06-08 17:10

畢業生逾9成擬投入職場 期待薪資31K

2018-06-08 11:15

移工「廠住分離」 將跨部會討論

2018-06-08 00:03

大火燒出移工危機 勞動部將專案檢查 修法重罰

2018-06-07 19:10

小7店員教男童寫數學作業 網：最強職業

2018-06-07 15:34

退休後重返職場 勞動部：可參加職災保險

2018-06-07 12:18

每月成交150張信用卡 菜鳥業務如何辦到？

2018-06-07 11:12

你也是「焦慮世代」嗎？是否真該換工作 試試這個衡量法則！

2018-06-07 10:24

5校雙軌訓練畢典 近百分百就業

2018-06-06 23:49

美國商會再提放寬勞基法 勞團：不應再鬆綁

2018-06-06 21:55

青年社區工讀33k 教育部釋600職缺

2018-06-06 18:31
看更多

熱門文章

要上班了！未來一周天氣如何 氣象局一張圖說明

2018-06-18 18:32

「我絕不今天死」！美國阿嬤徒手勒死攻擊她的凶惡山貓

2018-06-18 09:32

行政院推水煮帶皮香蕉 阿基師：我還沒學到那個區塊

2018-06-18 12:39

你知道什麼是中部粽嗎？ 一張圖秒懂各地包粽文化

2018-06-18 11:53

「幾十年沒見過！」水庫不進帳 嘉南二期稻供灌緊張

2018-06-18 14:26

熱帶性低氣壓影響 10縣市大雨特報

2018-06-18 17:36

冰炫風換新包裝！省去杯蓋減垃圾量 民眾支持稱讚

2018-06-18 18:08

雲嘉南高屏等9縣市大雨特報！注意劇烈天氣發生

2018-06-19 06:21

海上藍色公路中斷 大批旅客湧進澎湖機場候補

2018-06-18 13:55

日本電車座椅秒變「逃生梯」 網友：防災值得學習

2018-06-18 16:37

夏季限定！一張圖教會你今夏該玩什麼

2018-06-18 17:23

再不吃會後悔！停業前必去「最後一次」的3家店

2018-06-18 16:43

鄭明典：台灣已很接近「出梅」的天氣型態了

2018-06-18 11:34

22日起西南風減弱 南部仍可能降雨

2018-06-18 13:49

連假最後一天 7大易塞地雷路段看這

2018-06-18 10:57

告別雨神 周五起全台如夏

2018-06-18 09:46

電玩遊戲成癮症 今正式列精神疾病

2018-06-19 00:27

收假澎湖機場旅客暴增逼近5000人 增開包機疏運

2018-06-18 17:40

小心行車！蘇花多處瀑布與落石 晚間9點開放通行

2018-06-18 21:05

澎湖海象差　緊急協調民航局加班機疏運旅客回臺

2018-06-18 14:36

連假結束開工不厭世 星巴克等買一送一資訊看這裡

2018-06-19 08:32

「我們老了都用的到！」診所年輕醫護團隊投入高齡長照

2018-06-18 11:52

海運中斷 澎湖機場塞爆

2018-06-19 00:33

桃園遠百誠品24日再見 uniqlo擴大改變消費

2018-06-18 17:53

西南氣流持續影響 中南部當心大雨

2018-06-19 04:55

今日星座運勢／雙魚 戀愛運旺 有機會遇見對象

2018-06-19 00:00

澎湖機場返台湧人潮 軍機啟動疏運

2018-06-18 22:41

國內十個青少年 就有一人成癮

2018-06-19 00:37

台中捷運徵才 最低起薪2.6K

2018-06-18 11:53

影／相傳午時水驅邪去時疫 取用別忘煮沸

2018-06-18 13:10

開工第2杯半價！鹿兒島「焙茶拿鐵」超商限量開賣

2018-06-18 16:45

水煮帶皮香蕉 阿基師：沒學過

2018-06-19 00:06

粽子避免餐餐吃！選粽秘訣 三少一多更健康

2018-06-18 10:06

彭啟明：南部今雨勢明顯 水氣持續到明天

2018-06-19 07:36

今彩539、雙贏彩、威力彩開獎看這裡

2018-06-18 21:29

高鐵10年不漲? 高鐵：依經濟情勢、成本由董事會決定

2018-06-18 11:03

好想抱緊處理！ 壽司郎「萌抱壽司」只送不賣

2018-06-18 16:46

影／男童跳跳跳引熊注意 熊竟游來一起跳上跳下

2018-06-15 16:19

慶端午 大貓熊「圓仔」吃冰粽

2018-06-18 16:20

連假最後一天 早上國道發生3起事故造成回堵

2018-06-18 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top