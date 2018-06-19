如何找到喜歡的工作？職涯專家：想想自己童年喜歡什麼

2018-06-19 08:36 聯合新聞網 文／遠見提供



圖／ingimage 分享 facebook 你喜歡自己的工作嗎？每天早上起床，心中念頭是完全不想上班，還是願意發揮所長替公司盡一份心力？雖然事實上，很少有人真正會熱愛工作，但如何讓自己不討厭那份職務，成了我們都應該要努力的事。

在人的一生中，我們有泰半的光陰都奉獻給職場，如果在工作中無法感到快樂或獲得認同與成就，可能令人迷惘又徬徨。職場幸福與否可能在於主管、在於工作內容，但工作的自主性，更是上班族樂於工作的關鍵。

然而，想要換到一份自己喜歡的工作，卻未必是那麼容易的事。

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《marketwatch》報導，通常年紀愈大，找到新工作便愈困難，但近年來就業市場非常低迷，這讓人們在職業生涯中後期更容易找到新的工作。

職涯專家南希克來默（Nancy Collamer）說，在十年前的金融海嘯、惡劣經濟衰退期間，求職者與職缺之比例接近7：1，然而現在卻已經是1：1的狀態，意味著隨著願意自我創業的人愈來愈多，傳統職場想要覓得好的求職者變得益發困難。

事實上，許多公司很難找到合格的員工，這迫使企業正在推出培訓計劃，甚至為老員工提供實習機會，適應新的工作環境與內容，但對於真正想要做自己喜歡工作、不願意再卑躬屈膝的職場新鮮人來說，他們可不想要隨隨便便就上班。

因此，如果你對自己想要擔任的職務感到迷惘，也許找工作的方式必須建立在自我的初衷。

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「人們想要做一些他們可以引以為傲的事情，但是你不必成為德蕾莎修女（Mater Teresia）做一些讓你感覺良好的工作，」她說，「你需要做一些事情來尊重你獨特的天賦和才能，但是，這需要一些思考和測試，來弄清楚自己真正的興趣是什麼。」

她還打破了另一個誤解，「你不需要做一些完全不同的事情來找到滿足感，像是一位銀行家可能會決定開一家麵包店，」雖然這沒什麼不妥，但她認為最好的答案，是運用自我現有技能結合目標。

她強調，這不是打掉重練，而是以新的方式重新利用你的技能和興趣。

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南希克來默舉例，賴瑞（Larry Muenz）和朱蒂（Judy Meritz）是對愛情長跑已久的夫妻，他們兩位都在企業擔任法律顧問的任務，由於工作倦怠、職務繁瑣，因此決定毅然離職，運用自身法律技能教導世界非美國籍的律師。

他們前往亞洲、歐洲和其他任何他們想去的地方，並幫助外地律師提高他們的英語術語和法律技能。不僅充分應用自己所學到的專業知識，同時也徜徉在不同國家的文化魅力間，是一舉兩得的好處。

賴瑞和朱蒂擁有多年的法律經驗，這是非常有價值的。此外，他們一直擁有法律專業，為什麼不利用這個專業做他們喜歡的事？

賴瑞分享，「在職場上，不要浪費你的時間去做你不喜歡的事情；如果已經產生憎惡感，最好轉向不同的目標，試著利用你所擁有的技能，做自己想做事。」

那麼如何弄清楚什麼是適合自己的？職涯專家南希克來默說，你需要先看看鏡子，並提出一些基本問題。

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首先，是問問自己，在人生時最快樂的事情是什麼？回顧你工作所做的一切，喜歡什麼？什麼不喜歡？

「回顧童年，你對什麼事最為熱衷？想想你天生就喜歡什麼？什麼願意讓你不顧一切回到童年，也要感受那樣的感動？」

畢竟身為成年人，我們已經學會、習慣了按照社會規則行事，進而被其他人制定的界限所束縛。

還記得小時候的感覺嗎？所有的純真和樂趣，我們每天睜大眼睛感受到的快樂？專家強調，在某種程度上，這個內在的純真依然在你內心，你可以試著找到它，可以幫助驅動你的正確職涯路。

總歸來說，三個問題捫心自問：「我喜歡做什麼？」「我做得好嗎？」「我看重什麼？」若可以引導你走向正確之方向，就能夠幫助自我找到願意堅持一輩子的事業。

（文／魯皓平 本文出自2018.6.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）