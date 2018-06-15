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近4成新鮮人履歷NG 未寫自傳錯字過多為主因

2018-06-15 16:27中央社 台北15日電

履歷NG，小心求職GG。根據104資訊科技調查，企業近期收到的新鮮人履歷，竟有高達37%屬於NG履歷，常見問題為未寫自傳，錯字或「火星文」過多，專長技能不符企業需求等。

所謂GG，源自於社群媒體流行語，原本是指線上遊戲對戰中落敗一方的話語，為Good Game縮寫，電競比賽也常有此一用法。後來被引申為「完蛋了」「輸了」「大勢已去」「結束了」「沒救了」的意思。

畢業季過後，新鮮人求職潮隨之而來，為協助新鮮人找工作，104資訊科技今天舉辦「履歷健診．新鮮人放膽入市」活動，並公布企業徵才調查。調查顯示，企業近期收到的新鮮人履歷，竟有37%為NG履歷，其中不乏未填寫專長技能、未寫自傳、錯字火星文過多，或者內容過於平淡、未填寫應徵職務等。

104人資學院資深副總經理花梓馨說，目前企業收到的新鮮人履歷，多半屬於「令人窒息」的履歷，例如應徵行銷類工作的履歷表中，看不出敏覺性、負責任與創造性；業務銷售類工作的履歷表缺少敏覺性與負責任態度；應徵「工程研發」的履歷表缺少謹慎性、適應性與思辨性，因此企業人資多半無法從履歷表中「嗅」出新鮮人具備該職務所需的人格特質。

花梓馨強調，據統計，只有25%的履歷表能獲得面試機會，因此新鮮人應針對不同產業、不同職務的需求來撰寫「客製化」履歷，以提升在履歷海中脫穎而出的機會。

新鮮人在履歷撰寫上雖有改善空間，但整體而言，新世代年輕人求職仍具備「數位力」優勢。根據調查指出，企業認為新世代求職者具備數位力、學習力、直率、創新力、熱情等5大優勢。因此花梓馨說，若新世代能提高專注力、專注目標、提高自律性、累積特定領域經驗，馬步蹲穩、扎實練功，年少晉升主管亦非難事。

為了解企業徵才情況及對新鮮人履歷看法，104資訊科技於3月29日至4月15日，分別針對求才企業展開網路問卷調查，共計回收1579份企業樣本，在95%信心水準下，估計誤差正負1.83個百分點。

履歷表求職
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