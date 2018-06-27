地獄來的草莓 – 澳洲打工渡假的迷思

2018-06-27 09:56 聯合新聞網 背包客棧



【作者:ivyleetravel】

圖／背包客棧 分享 facebook

澳洲打工渡假應該已經成為一種流行跟風潮，好像沒有去過是一件很遜的事情，就這樣，台灣年輕人，放下一切，前仆後繼、失去理智的往紐澳前進，打開facebook，不用多久，就可以數出有幾位朋友在澳洲打工渡假(紐西蘭也有，只是紐西蘭一年名額有限，要申請上還要靠運氣，而澳洲則是門戶大開)，覺得這現象真的是顛覆過去的想像。

「蹉跎莫遣韶光老，人生惟有讀書好？」清大畢業生跑去澳洲當屠夫，媒體數落他出身名校，書讀那麼多，卻去從事那樣勞動的工作，引發許多爭論。坦白說，台灣的工作環境不友善，起薪低，每個月光是當薪貧族、月光族（過去大家會嚴正譴責月光族，現在是一個月薪水支付一個月生活都很勉強了）就來不及了，別說是存錢旅行，買些好東西來犒賞自己。後來那清大生說，他要在澳洲賺一些錢，想要去旅行。澳洲可以，台灣可以嗎？台灣年輕人要工作幾年才可以來一場夢想中的旅行？很現實。

我很贊成在大學一畢業就去打工渡假，一年就好，用一年的時間去體驗世界，看看學校裡沒有教的事情，交一些國際朋友，泡個酒吧，學習自己一個人生活，這些加起來的經驗是很棒的！若心態是健康，我會非常贊成去打工渡假，反之，若是逃避現實社會的壓力而去，不知道自己為什麼要去打工渡假，或是對生活茫茫然，一切只是被牽著走，也不清楚去一趟打工渡假到底可以改變什麼，外文也沒變好，也沒有去旅行，那我會很懷疑為什麼要去？去台灣的偏遠地區當志工還比較實在。

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這類的案例看太多了，很多人以為去一年打工渡假，回台灣找工作會有加分，那我告訴你，NO！不完全都是加分，有時候還是扣分，當個海外志工跟打工渡假，回台灣找工作不一定有加分，有一些面試官還會因為有過海外經驗，覺得這人沒定性、一定會老是想要往外跑、脫離台灣職場太久無法適應、動不動就提過去在海外的經驗比較等等，而且打工渡假規定是滿31歲以前（有一些國家為未滿35歲），最多2年，但是很多人很厲害，也不知道怎麼弄的，可以賴在澳洲長達5～8年，問他們在那邊到底在幹嘛，也說不上來？！

見到這樣的朋友們，我都會勸解趕快想清楚，未來要怎麼規劃，因為再待下去就真的回不來了，會處在一種尷尬的情況，回台灣有5～8年的工作經歷完全空白，我想沒有雇主會那麼國際化接受一位長期與台灣脫節的員工（若懷有別人無法取代的一技之長另當論），留在國外當地，論學歷跟經歷也比不過當地人，對方就只把你們看成是來賺錢的打工仔，即使拿到工簽，要再進一步拿到居留證甚至是護照，可能遙遙無期。

當然還有另一種情況，就是去當地打工渡假，發現真正愛上當地生活而想要落地生根繼續生活的人，這種人也有，不過比較少數。這一種人要帶有更堅決的信念方能成事，因為要競爭的不只是來打工的人，而是當地人，你有什麼是當地人所沒有而一定要用你的，要先找出自己的優勢，針對優勢去加強放大，讓優勢成為你的生活力。不然別說留下來，時間一到還是要掰掰走人。

我的同學先到澳洲打工渡假2年，又抽到紐西蘭打工渡假，轉到紐西蘭工作之後，發現紐西蘭是他的人間淨土，愛那裡的環境與簡單生活，在南島一家青旅穩定工作，資方也辦工作簽證給他，讓他可以不必一直換工作到處打工，也結交一位志同道合的日本女友，在我的婚宴前夕有回台灣，當然也帶女朋友回來給我們看看。今年三月我與先生到紐西蘭拜訪他們，一起散步看星星做晚餐閒聊，也聽他訴說辛苦的紐西蘭夢，雖有工簽，但是居留證還是個夢，需求追求的夢。...

原文出處：地獄來的草莓 – 打工渡假的迷思

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