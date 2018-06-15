親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁塑膠吸管風波
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

不能送人粽子、拜冰粽？過端午你要先知道的小眉角

帥到暴動！世足德國隊藍西裝配白鞋 簡直名模團

想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06聯合新聞網 綜合報導

網友為了要與朋友在同公司上班，上網投履歷，卻被朋友打槍「不希望友誼牽涉到公司」（...
網友為了要與朋友在同公司上班，上網投履歷，卻被朋友打槍「不希望友誼牽涉到公司」（圖為示意圖）。圖片來源／Ingimage
分享

正逢畢業季來臨，許多社會新鮮人進入職場求職。一名網友求職時正巧看到朋友所待部門有職缺，投遞履歷後告知朋友，朋友卻很不開心的回覆「不希望友情牽涉到公司上」，甚至與部門組長「告狀」，打槍該網友的求職申請，她無奈發問「是我太白目？」網友則持正反兩派意見，但許多人認為身為朋友卻如此擋人財路，懷疑「這是你所謂姐妹？」

一名24歲、畢業於商科科系的網友近日離職後，為了想與朋友在同一間公司上班，上網搜尋該間公司，正巧朋友所待部門開出職缺，便投遞履歷申請。事後告知朋友後，朋友卻不太開心，回應「不希望友情牽涉到公司上」，之後還直接與部門組長反應，讓她的求職申請被未審先判的打槍，她無奈提問「是我太白目？」

貼文一出引發正反兩派網友熱議，許多網友認為她的朋友非常現實，留言「女人的友情真是笑話」、「你們根本不是朋友」、「跑去跟組長講有點超過」，有網友表示「我朋友主動幫我內投履歷，我也有請人幫內投過，或是也會幫朋友內投」，認為朋友間互相幫助是應該的。

但也有許多網友認為她「先斬後奏」的舉動很白目，認為她若要投履歷應事先講，留言「投完才說很白目」，且許多人認為能當朋友不一定能當同事，「扯到工作會有摩擦」、「公事公辦，牽扯到友情就會很難辦」、「就算同公司也該避開同樣部門」、「很像在逼她推薦你」、「朋友當同事遲早反目」。

有網友提出因為兩人的友誼，進公司後朋友對她的態度不容易拿捏，「你是新人她要教你，對你的態度你希望是哪種？如果她很機車你要跟誰抱怨？其他朋友？那不就壞了你們的友誼？」

求職履歷職場

相關新聞

想進百大金融及製造業 人資長教你這個「眉角 」

2018-06-15 09:50

全傳媒工會反對納入7休1例外 勞動部：會討論

2018-06-14 16:08

數位當道 這工作起薪比平均薪資多6,792元

2018-06-14 13:15

女友想當汽車業務 他反對：都在賣笑撒嬌 不准！

2018-06-14 11:09

求職履歷照放法鬥犬 網友：年輕人把面試當樂趣？

2018-06-14 09:50

亞太停辦有轉圜？ 自救會爭取停招取代停辦

2018-06-13 16:24

還在加班萬歲？你最好在出社會第一年記住的十件事

2018-06-13 13:11

外勞護照變更 雇主不必到勞動部辦理

2018-06-13 12:06

基本工資審議會 許銘春：預計8月上旬討論

2018-06-13 08:39

他月領54K被羨慕 但這隻手的照片讓人心疼

2018-06-13 08:00

工程師兄弟檔棄百萬年薪 餐車賣早餐活出自己

2018-06-13 07:43

10行業爭取7休1放寬 周四揭曉

2018-06-12 20:15

勞工調薪有譜？勞長：8月上旬討論

2018-06-12 18:01

勞基法將修法提高罰則 勞動部長：下會期提出

2018-06-12 17:52

畢業季求才良機 加工區擴大徵才釋出886個職缺

2018-06-12 13:12

兩性工作習慣大不同：男人專心衝刺 女人臨機應變

2018-06-12 10:16

星宇航空徵飛行員 免費赴美受訓1年

2018-06-11 17:08

工商團體抱怨勞檢擾民 勞動部籲企業落實勞基法

2018-06-11 14:35

要求落實休息制度 外籍看護工抗議爭平權

2018-06-10 16:18

畢業找方向 創業家建議先投入職場

2018-06-10 14:19

大學畢業季到 近4成新鮮人想出國工作

2018-06-10 10:50

畢業季台南大型徵才 7千職缺逾半30K以上

2018-06-09 15:47

新鮮人求職 人資顧問：要有小學生的柔軟身段

2018-06-09 12:53

霸氣老董6年砸千萬辦比賽 新鮮人捨台積電就機械業

2018-06-08 17:10

畢業生逾9成擬投入職場 期待薪資31K

2018-06-08 11:15

移工「廠住分離」 將跨部會討論

2018-06-08 00:03

大火燒出移工危機 勞動部將專案檢查 修法重罰

2018-06-07 19:10

小7店員教男童寫數學作業 網：最強職業

2018-06-07 15:34

退休後重返職場 勞動部：可參加職災保險

2018-06-07 12:18

每月成交150張信用卡 菜鳥業務如何辦到？

2018-06-07 11:12

你也是「焦慮世代」嗎？是否真該換工作 試試這個衡量法則！

2018-06-07 10:24

5校雙軌訓練畢典 近百分百就業

2018-06-06 23:49

美國商會再提放寬勞基法 勞團：不應再鬆綁

2018-06-06 21:55

青年社區工讀33k 教育部釋600職缺

2018-06-06 18:31

高雄月薪59K 原來是加班120小時換的

2018-06-06 17:08

失業型情緒障礙發作 應屆女大生藉自傷釋壓

2018-06-06 15:06

誇張慣老闆！打工請假一天 竟被扣薪5400元

2018-06-06 12:37

韓國的美好與幻滅：打工可以 但不准你賺太多

2018-06-06 08:00

月平均加班80-100小時 雇主嗆不怕勞基法：就給他罰

2018-06-05 19:49
看更多

熱門文章

凱米颱若生成將齊發海陸警 氣象局：下午到晚上是關鍵

2018-06-14 12:51

林靜儀再回嗆：要檢討我從出生到現在用過幾根吸管？

2018-06-14 20:35

兩氣象專家示警！ 鄭明典：熱低壓正在高雄上空

2018-06-15 08:44

豪雨特報！屏東縣大豪雨 吳德榮：今天南部影響最大

2018-06-15 07:00

熱珍奶為什麼附湯匙 插畫家用三格漫畫為林靜儀解答

2018-06-14 19:09

專家：熱低壓恐成颱 這些地方注意豪大雨

2018-06-14 14:18

端午節不能送人粽子、拜冰粽？這些小眉角你要先知道

2018-06-15 10:49

林靜儀澄清：自己並非十多年都用湯匙喝珍奶

2018-06-14 16:24

48歲醫師壯年肝衰竭 意外等到大愛肝臟救回一命

2018-06-14 23:22

不用中共打過來 一杯珍奶就讓台灣陷「吸管之亂」

2018-06-15 11:00

熱低壓逼近！雨神到雲林 中南部宜花東戒備

2018-06-14 13:54

租約只到8月底！知名龍蝦堡買1送2現省500元

2018-06-14 18:23

15年名店 馥臨港式火鍋宣布將結束營業

2018-06-15 09:43

用湯匙吃珍奶 義美捲心酥替代？老總：可能30秒就軟

2018-06-14 17:22

媳婦在想什麼？現代媳婦眼中的惡婆婆和臭毒菇

2018-06-15 09:00

端午節必看！適合12星座的趨吉避邪物

2018-06-14 15:08

招牌已掛上！ 劉在錫也愛的NENE韓式炸雞來台

2018-06-14 23:13

沒有朋友好邊緣？但我卻想「跟沒朋友的人當朋友」

2018-06-14 15:34

媒體拿珍奶搭配湯匙與吸管要林靜儀示範使用

2018-06-14 16:04

家庭／生命終站：媽媽的安養晚年

2018-06-15 06:00

今日星座運勢／處女 出差機率變高 有進修的傾向

2018-06-15 00:00

想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06

全聯「最大冰箱」在北部！ 直擊五股生鮮處理中心

2018-06-14 18:03

「要你買少一點」卻更熱賣！全聯「小份量生鮮」夯

2018-06-14 19:16

水果餐減重反變胖！要吃這3樣快記下

2018-06-15 10:02

吸管風波後首露面 林靜儀：盼好好宣導政策

2018-06-14 18:01

美味智能兼具 日本迴轉壽司「壽司郎」首店明開幕

2018-06-14 18:53

連生三女被罵賠錢貨 婆婆嗆她：不會下蛋的母雞

2018-06-15 12:02

好市多保健食品塑化劑超標？ 食藥署：衛生局前往了解

2018-06-14 13:30

睡多睡少都不好 代謝症候群恐上身

2018-06-14 20:11

董陽孜「金」句寫人生 縮小自己收穫反而最大

2018-06-15 03:44

義式甜點COVA推早午餐 鹹甜點吃到飽680元起

2018-06-14 17:19

夏季旅遊攻略 一張圖教你玩遍全台

2018-06-14 14:52

暑假打卡新熱點！巨大剉冰、自由女神現身OUTLET

2018-06-14 16:20

全球首例！達文西手臂切孕婦肌瘤 足月產男嬰創奇蹟

2018-06-14 16:27

小孟塔羅：喝午時水、吹海風 端午節怎麼做有好運？

2018-06-15 10:29

台中直航東京 「外溢效應」吸客

2018-06-14 23:45

我愛一個人煮／南部水煮粽

2018-06-15 06:00

李晶晶、鍾瑤首度同台烙英文 都為崑崙金橋表

2018-06-14 19:47

生活去聞／以牙換牙

2018-06-15 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top