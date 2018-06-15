想跟好姐妹同公司上班 投履歷卻被她無情攔截

2018-06-15 12:06 聯合新聞網 綜合報導



網友為了要與朋友在同公司上班，上網投履歷，卻被朋友打槍「不希望友誼牽涉到公司」（圖為示意圖）。圖片來源／Ingimage 分享 facebook

正逢畢業季來臨，許多社會新鮮人進入職場求職。一名網友求職時正巧看到朋友所待部門有職缺，投遞履歷後告知朋友，朋友卻很不開心的回覆「不希望友情牽涉到公司上」，甚至與部門組長「告狀」，打槍該網友的求職申請，她無奈發問「是我太白目？」網友則持正反兩派意見，但許多人認為身為朋友卻如此擋人財路，懷疑「這是你所謂姐妹？」

一名24歲、畢業於商科科系的網友近日離職後，為了想與朋友在同一間公司上班，上網搜尋該間公司，正巧朋友所待部門開出職缺，便投遞履歷申請。事後告知朋友後，朋友卻不太開心，回應「不希望友情牽涉到公司上」，之後還直接與部門組長反應，讓她的求職申請被未審先判的打槍，她無奈提問「是我太白目？」

貼文一出引發正反兩派網友熱議，許多網友認為她的朋友非常現實，留言「女人的友情真是笑話」、「你們根本不是朋友」、「跑去跟組長講有點超過」，有網友表示「我朋友主動幫我內投履歷，我也有請人幫內投過，或是也會幫朋友內投」，認為朋友間互相幫助是應該的。

但也有許多網友認為她「先斬後奏」的舉動很白目，認為她若要投履歷應事先講，留言「投完才說很白目」，且許多人認為能當朋友不一定能當同事，「扯到工作會有摩擦」、「公事公辦，牽扯到友情就會很難辦」、「就算同公司也該避開同樣部門」、「很像在逼她推薦你」、「朋友當同事遲早反目」。

有網友提出因為兩人的友誼，進公司後朋友對她的態度不容易拿捏，「你是新人她要教你，對你的態度你希望是哪種？如果她很機車你要跟誰抱怨？其他朋友？那不就壞了你們的友誼？」