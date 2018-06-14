媒體及屠宰業等10行業納7休1例外 勞動部：沒有結論

2018-06-14 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞動部今下午召開勞動基準諮詢會，審查文化部、NCC國家通訊傳播委員會聯合提案的媒體業、農委會提出的屠宰業、交通部提出的船舶海運等共10項行業，討論是否放寬7休1，會議結果出爐，只有屠宰業未取得共識外，媒體業、船舶海運業於海外工作有符合特殊性，有機會將鬆綁7休1，不過勞動部表示，今日沒有結論，所有意見還要再研議後才會對外預告。

勞基法新制上路後，勞動部召開第二波勞動基準諮詢會，這次向勞動部提案納入勞基法第36條第4項規定行業，也就是7休1例外行業，勞動條件及平等司長謝倩蒨強調說，這是諮詢會，是聽取各界意見，今日花了較多時間討論，針對這些意見，勞動部還會再研議。

勞動條件及平等司副司長黃維琛說，針對文化部、NCC提案的媒體業，提案原因為海外採訪受限環境，無法以替代人力因應，有連續工作的必要性，委員們對於在海外工作的狀況屬特殊性質較有共識性，但也有委員認為媒體業具有特殊專業性，會議中也詢問主管機關是否能透過加派人力、於當地換另一個人等，但這些意見都會納入研議。

而針對農委會提案的屠宰場，提案理由因具專業特殊性、招募不易，加上屠宰有動物防疫的期限問題，屠宰業爭取納入7休1例外，勞動條件及平等司副司長黃維琛則說，有委員認為屠宰工作具專業性，不是每個人都能做，確實有特殊性，也有委員認為連續工作可能太累，也有委員持保留態度，因此在屠宰業上並未取得共識。

另外，交通部提案的船舶海運共6項行業，提出原由為受到天候、海象及前一港口貨運裝卸時間影響，工時不易固定，作業量不確定性高，業者希望鬆綁7休1，黃維琛則說，委員則認為確實符合特殊性質，也較有共識。