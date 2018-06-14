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數位當道 這工作起薪比平均薪資多6,792元

2018-06-14 13:15經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

根據1111人力銀行調查，企業願以新台幣3萬7575元的月薪進用數位行銷人才，比...
根據1111人力銀行調查，企業願以新台幣3萬7575元的月薪進用數位行銷人才，比平均進用薪資高出近7000元。聯合報系資料照
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數位經濟帶動產業朝跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等趨勢發展，數位行銷已是重要的一環，根據1111人力銀行「企業數位行銷人才需求調查」，在找尋數位行銷人才的企業當中，高達56.86%企業認為數位行銷的重要性已經超過傳統行銷，但因為人才難尋，調查發現，企業平均願意以37,575元薪資進用數位行銷人才，若對比1111人力銀行「企業第3季徵才調查」徵才平均薪資3萬783元，進用數位行銷人才的薪資足足提高了6,792元。

調查也發現，企業對於具備數位行銷能力的員工在薪資上也更大方，平均願意加薪6,213元，顯示企業對於數位行銷人才的重視，進一步交叉分析，以金融業為主的工商業服務業，對數位行銷人才加薪幅度高達10,057元，居各產業之冠。

1111人力銀行調查，在找尋數位行銷人才的企業當中，有五成七（56.86%）的企業認為數位行銷的重要性已經超過傳統行銷，還有（24.51%）認為數位與傳統行銷重要性相當，只有不到二成（18.63%）認為數位行銷發揮的是輔助功能。

需要數位行銷人才的主因以發展電子商務／成立數位行銷部門佔（29.41%）最多，其次是需要經營多元社群媒體（27.45%）、企業轉型（23.53%）與需要操作關鍵字優化SEO成效（17.65%）的比例較高。

不過由於數位行銷觀念才啟萌，很多企業面臨數位行銷人才招募困境，主要原因以人才專業度不足（31.37%）、人才實務經驗不足（23.53%）、組織架構尚未調整（19.61%），最讓企業主困擾。

在徵才不易的現況下，為了解決數位行銷人才需求，大多數的企業選擇向外招募數位人才（52.94%），另外有超過二成（21.57%）的企業將相關業務外包給廠商，其次才是請員工內部推薦（19.61%）。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，根據台北市數位行銷經營協會的統計，2016年台灣的數位廣告量為258億元，相較於2015年的193億元，成長率高達33.69%，對照同時期五大媒體的廣告總量為367億元，比2015年下滑12.0%，2017年更下探至332億元的新低，短短五年傳統媒體的廣告量從460億元大減128億元，跌幅超過27%，數位廣告方興未艾，驚人成長背後，帶動企業對於數位行銷人才的需求。

數位廣告薪資

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