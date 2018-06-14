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大學教授月退不如中小學老師 教授嘆：政府輕忽高教

2018-06-14 12:16聯合報 記者何定照╱即時報導

不少大學教授驚覺，未來月退將不如中小學老師。圖為台大校門口。報系資料照
不少大學教授驚覺，未來月退將不如中小學老師。圖為台大校門口。報系資料照
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退休教師所得重算處分書陸續寄達，不少大學教授驚覺，未來月退將不如中小學老師。楊姓國立大學副教授表示，他下月起被砍1萬5千元，10年後剩5萬3千元，跟中小學老師差不多，甚至更少，質疑政府只用薪資中的本俸算退休金，忽視大學教授薪資中的專業加給「學術研究」，根本是輕視高教。

楊姓副教授指出，政府規畫全台從小學到大學教師的本俸都差不多，大學高層教師薪資之所以較高，是因為有學術研究加給，但現在計算退休金，都不算學術研究加給，只以本俸為基礎計算，造成各級教師差不多。

楊教授指出，他任教28.5年，原本月薪8萬4千元，下月起他將先剩6萬9千元，10年後剩5萬3千元，這跟許多中小學老師的月退都差不多。像今天報載一位小學老師是年改前7萬3千元，下月先剩6萬1千，最後5萬2千元。

楊教授說，他因在學校從助教開始作起，進入學校體系時間早，年資較多，比起許多三、四十歲才從國外拿到博士開始任教，頂多教25年的，還算幸運。因為退休金考量另一關鍵是年資，年資越短，退休所得替代率越低，像年資15年的，退休第一年為本俸兩倍的45%，10年後降至30%；年資35年的，從75%降至60%。

他說，這讓他感慨，這麼多大學教授辛苦拚學位，最後竟不被保障，政府根本是片面解約，不認他們入教職的退休承諾。

「公司不同層級的退休金都不同，大學教授為何跟中小學教師退休金差不多？」楊教授說，政府要作年金改革、18%取消，合情合理，但對高教老師退休金的算法，顯示政府未來給高教的資源一定越來越少。

退休金大學教授薪資

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