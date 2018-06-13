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亞太停辦有轉圜？ 自救會爭取停招取代停辦

2018-06-13 16:24聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭份市亞太創意技術學院董事會決定學校今年7月31日停辦，不停辦自救會今天表示，校內教職員生密集會商，超過8成編制內教職員連署，希望與董事會、校方協商，結清年資後回聘，加上無薪假1年的方式，希望為亞太創意技術學院爭取生機。

不停辦自救會亞太老師楊行中指出，停辦攸關52名編制內教職員與10幾名約聘人員的生計，目前已經有超過80%的教職員同意，合意接受教職員年資優惠慰問金以1年1基數為計算標準，上限60萬，另安排酌給等待資遣的老師條件減半的慰問金，辦理公保退撫結清，估計每個人可領到150萬元至250萬元的退休儲金與慰問金，並且保障1年後校務重整完成，至少回聘30%以上人員。

教職員可以先取得一筆資金，暫時安定生活，也為學校保留生機，用停招計畫取代停辦計畫，保障相信學校的學生可以順利畢業，此外，校方依法以全面停招原因，資遣10名因無課可排教師，希望教育部與校方果斷處理，不要因為部分人士抗議，弄到60多個家庭長期失業，幾百名學生受教權被影響。

不停辦自救會代表已經發文校方與董事會，要求本周啟動協商，並且拒絕校外人士參加，自救會認為如果協商達成共識，或許亞太停辦危機尚有轉圜空間。

自救會資遣

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