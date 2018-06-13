年改開鍘！ 80歲月退6萬變3萬多 憂生活

2018-06-13 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



台退休教師所得重算處分書6月11日起寄發，退休教師首次看到自己退休金剩多少。圖為台東退休公教人員前往縣政府設置的年改法律諮詢服務台請求協助。報系資料照 分享 facebook

退休教師所得重算處分書6月11日起寄發，這是退休教師首次由官方明確告知退休金剩多少。由於18%存款優惠下月開始少一半、明年全砍，所得替代率也依年資從下月起變為75%至60%不等，不少老師下月起月退休金頓少兩、三萬，從小學到大學的教師群組近日都熱烈討論要趕在7月底前提出訴願。

「政府以前答應我們的，現在都不算數。」80歲的李姓國中退休老師說，他從1968年政府擴大國民九年義務教育開始任教，當時國中老師月薪僅1千多，但在政府呼籲加入國中老師陣容下，大家義不容辭投入，拮据度日。

李老師說，政府從1983年開始實施公教退休享18%優惠，他1998年任教30年退休時，由於當年國中小教師月薪還沒大幅調薪，月退平均僅4.2萬，加上18%優惠後，每月6萬出頭，雖然不錯，但這也是他們早期辛苦度日換來。哪知喊出年改後，退休金方案變來變去，他因為年紀大，不善用網路，也沒人告知到底要被減到多少，有如任憑被宰割。

李老師說，近來他們國中退休老師群組都熱烈討論要去提訴願，雖然他還沒收到處分書，但可想見明年18%優惠沒後，他的月退又要再減，一定只剩3萬多，搞不好還直接降到樓地板32160，可能沒法再有餘錢請外傭照顧家人，憂心不已。

「政府是溫水煮青蛙！」從國立大學退休的王姓副教授說，近來他們學校退休教師群組都在討論此事，彼此瘋傳表格，準備好要提個人訴願。她說政府太爛，花8千億去作前瞻計畫，在沒人地方蓋捷運，拿他們這些教師開刀，不敢一次砍，分10年慢慢砍，簡直是凌遲。