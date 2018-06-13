年改開鍘！ 80歲月退6萬變3萬多 憂生活
退休教師所得重算處分書6月11日起寄發，這是退休教師首次由官方明確告知退休金剩多少。由於18%存款優惠下月開始少一半、明年全砍，所得替代率也依年資從下月起變為75%至60%不等，不少老師下月起月退休金頓少兩、三萬，從小學到大學的教師群組近日都熱烈討論要趕在7月底前提出訴願。
「政府以前答應我們的，現在都不算數。」80歲的李姓國中退休老師說，他從1968年政府擴大國民九年義務教育開始任教，當時國中老師月薪僅1千多，但在政府呼籲加入國中老師陣容下，大家義不容辭投入，拮据度日。
李老師說，政府從1983年開始實施公教退休享18%優惠，他1998年任教30年退休時，由於當年國中小教師月薪還沒大幅調薪，月退平均僅4.2萬，加上18%優惠後，每月6萬出頭，雖然不錯，但這也是他們早期辛苦度日換來。哪知喊出年改後，退休金方案變來變去，他因為年紀大，不善用網路，也沒人告知到底要被減到多少，有如任憑被宰割。
李老師說，近來他們國中退休老師群組都熱烈討論要去提訴願，雖然他還沒收到處分書，但可想見明年18%優惠沒後，他的月退又要再減，一定只剩3萬多，搞不好還直接降到樓地板32160，可能沒法再有餘錢請外傭照顧家人，憂心不已。
「政府是溫水煮青蛙！」從國立大學退休的王姓副教授說，近來他們學校退休教師群組都在討論此事，彼此瘋傳表格，準備好要提個人訴願。她說政府太爛，花8千億去作前瞻計畫，在沒人地方蓋捷運，拿他們這些教師開刀，不敢一次砍，分10年慢慢砍，簡直是凌遲。
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