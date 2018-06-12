親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

直播／川、金簽署文件 金正恩：全世界會看到巨大改變

畢業季求才良機 加工區擴大徵才釋出886個職缺

2018-06-12 13:12經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

又到了6月鳳凰花開的季節，加工出口區管理處把握畢業季求才良機，聯合高雄、台中及楠梓等三園區陸續於本月14日、21日、22日舉辦現場徵才活動，共釋出886個職缺，此次徵才廠商包括華新科技、華泰電子、日月光半導體、佳凌科技等知名企業，想進入科技產業的求職者，把握與廠商直接面談的絕佳機會，千萬別錯過！

高雄園區徵才活動，將於14日上午9時30分至11時在區內第二訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區北一路1號）辦理。參加徵才廠商有華新科技、大地光纖、和詮科技、杰鑫國際物流、旭宏科技、昶亨科技、元泰發實業、鐠適保實業等8家公司。職缺項目包括品管工程師、廠務工程師、業務工務專員、廢水專責處理人員、倉儲理貨員、繪圖人員、品保作業員、日班產線技術員等。部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供233個職缺。

台中園區徵才活動，將於21日上午9時30分至12時30分在台中加工區後棟3樓從業員工康樂室（台中市潭子區建國路1號）辦理。徵才廠商有佳凌科技、光聯科技、安碁科技、億力光電、友桂電子、亞洲光學、億威電子、保勝光學等8家公司。

職缺項目包括產線人員、管理師、工程師、採購、資訊、國外業務代表、儲備幹部及主管階層等，總計提供172個職缺。薪資起薪則視不同職務而定，會依專業職能不同，給予相當有競爭的薪資，例如有經驗的LCM系統板開發工程師薪資上看55k。

楠梓園區的徵才活動，則於22日上午9時30分至11時30分，與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，於楠梓園區內從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓加工出口區經二路15號）舉辦，本次參與廠商有華泰電子、日月光半導體、台灣住礦、長華科技、旺詮、滿意人力六家公司等。提供生產助理員、技術員、品檢員、設備、製程各類工程師、及領班職缺約481個工作機會，部分作業員職缺起薪上看41K。

徵才活動華新科

相關新聞

兩性工作習慣大不同：男人專心衝刺 女人臨機應變

2018-06-12 10:16

星宇航空徵飛行員 免費赴美受訓1年

2018-06-11 17:08

工商團體抱怨勞檢擾民 勞動部籲企業落實勞基法

2018-06-11 14:35

要求落實休息制度 外籍看護工抗議爭平權

2018-06-10 16:18

畢業找方向 創業家建議先投入職場

2018-06-10 14:19

大學畢業季到 近4成新鮮人想出國工作

2018-06-10 10:50

畢業季台南大型徵才 7千職缺逾半30K以上

2018-06-09 15:47

新鮮人求職 人資顧問：要有小學生的柔軟身段

2018-06-09 12:53

霸氣老董6年砸千萬辦比賽 新鮮人捨台積電就機械業

2018-06-08 17:10

畢業生逾9成擬投入職場 期待薪資31K

2018-06-08 11:15

移工「廠住分離」 將跨部會討論

2018-06-08 00:03

大火燒出移工危機 勞動部將專案檢查 修法重罰

2018-06-07 19:10

小7店員教男童寫數學作業 網：最強職業

2018-06-07 15:34

退休後重返職場 勞動部：可參加職災保險

2018-06-07 12:18

每月成交150張信用卡 菜鳥業務如何辦到？

2018-06-07 11:12

你也是「焦慮世代」嗎？是否真該換工作 試試這個衡量法則！

2018-06-07 10:24

5校雙軌訓練畢典 近百分百就業

2018-06-06 23:49

美國商會再提放寬勞基法 勞團：不應再鬆綁

2018-06-06 21:55

青年社區工讀33k 教育部釋600職缺

2018-06-06 18:31

高雄月薪59K 原來是加班120小時換的

2018-06-06 17:08

失業型情緒障礙發作 應屆女大生藉自傷釋壓

2018-06-06 15:06

誇張慣老闆！打工請假一天 竟被扣薪5400元

2018-06-06 12:37

韓國的美好與幻滅：打工可以 但不准你賺太多

2018-06-06 08:00

月平均加班80-100小時 雇主嗆不怕勞基法：就給他罰

2018-06-05 19:49

106年女性勞參率5成 其中7成從事服務業

2018-06-05 18:50

求職必看 30K以上4602個職缺 6月9日台南就博會

2018-06-05 12:20

韓青年地獄卻是她們的夢想 台女孩「對韓國的想像幻滅了」

2018-06-05 11:23

2018屏東好就業現場徵才 新資最高上看70K

2018-06-05 10:48

即使薪資回不去 千禧世代仍用力工作用力玩

2018-06-05 10:28

臉書、Google這樣挑員工 來讓對的人上車

2018-06-05 10:18

一個月薪水6萬過很爽？過來人經驗談：老後仍是下流老人

2018-06-05 10:02

南投「職業領航員」 領弱勢生試探就業

2018-06-04 23:57

過勞！監所2千收容人才設1名護理師

2018-06-04 10:56

職護存在感低 企業裁員優先對象

2018-06-03 00:05

企業職護荒 時薪飆到3500

2018-06-02 23:54

最先被企業裁員的員工 這個職務第一名

2018-06-02 20:38

找嘸郎啊！ 200人以上企業須聘職護卻找無門路

2018-06-02 20:38

政大碩士考公務員卻月光族 他46K仍嘆買不起房

2018-06-01 21:22

影／辦公室變叢林！ 科技部繼短褲日後推夏日風

2018-06-01 13:39
看更多

熱門文章

郵局前簽名拿贈品竟欠30萬 Line群組瘋傳小心陷阱

2018-06-11 15:56

超過所有排水系統負荷！ 吳德榮：周三起防豪雨致災

2018-06-12 06:23

叫人用湯匙喝珍奶被罵翻 環保署回應了

2018-06-11 17:26

長輩遊大阪煞到吐不停 達人：敏感體質不要去這些地方

2018-06-12 09:44

新版身分證長這樣？ 徵選首獎出爐

2018-06-11 22:40

星宇航空徵飛行員 免費赴美受訓1年

2018-06-11 17:08

周三起為何有致災性雨量？氣象局影片說分明

2018-06-11 23:23

明午後雨勢至端午後 彭啟明：累積降雨恐不亞於侵台颱

2018-06-12 07:40

13日起梅雨報到 雨勢維持5天！

2018-06-11 17:07

夫家逢喪卻婚禮前夕才要求不准鋪張 她哭訴「一切全毀！」

2018-06-12 10:55

婦人牙痛老治不好 非典型三叉神經痛在作祟

2018-06-11 19:35

啤酒肚男請注意 這個疾病會讓你寸步難行

2018-06-11 15:10

禁二行程機車 車友不滿：「老汽車呢？」

2018-06-11 23:33

經典合體！冰王蜷尾家+百年舊振南 端午節限量開賣

2018-06-11 15:03

中年男遇塞車下車買500元威力彩 一注獨得2.5億元

2018-06-12 11:36

花蓮23：42地震 規模4.6

2018-06-12 00:05

美女時尚部落客愛用嬰兒推車 亞洲首賣在台灣

2018-06-11 16:36

老公每天只給100元零花 她怨嫁錯人憂鬱八年

2018-06-12 11:23

花蓮04：52地震 規模4.6

2018-06-12 05:55

反禁塑膠吸管 義美老總：救救珍奶

2018-06-11 23:33

滯留鋒面加西南氣流 明起各地有豪大雨

2018-06-12 04:54

端午連假下大雨 中南部嚴防水災

2018-06-11 21:52

學測大變革不看總級分 想上台大醫科要準備這4科

2018-06-12 12:21

旅客增住房率下滑怪「非法民宿」？ 觀光局回應

2018-06-12 11:23

白鴿飛滿身 Moschino打造瘋狂馬戲團

2018-06-11 17:49

沉寂1年！南迴一字排開捕撈風情回來了

2018-06-12 10:41

今日星座運勢／天蠍 學習好時機 出差旅遊機率高

2018-06-12 00:00

路霸竟還有這招！拿到紅單別急著繳 先查查紅線真假

2018-06-12 11:00

男人心事／男人的更年期

2018-06-12 06:00

農家所得154萬與現實不符？陳吉仲 : 指專業農

2018-06-11 17:05

日本最大今治毛巾專門店 海外首店落腳台灣

2018-06-11 19:14

就是愛搞怪！加了這些東西讓你的手機更酷炫

2018-06-12 00:17

環保署：外帶吸管2025年才限制

2018-06-11 19:48

生活趣聞／開鎖記

2018-06-12 06:00

毛巾可以越洗越蓬鬆？日本「毛巾品評師」分享秘訣

2018-06-11 20:36

冰品大腸桿菌群超標 迷客夏、豆花莊上榜

2018-06-11 15:25

心情點滴／旅行的意義

2018-06-12 06:00

跟著在地人玩！釜山必玩景點大公開 食道樂排第一

2018-06-11 16:58

禁塑膠吸管 故宮精品：「用哪隻湯匙喝珍奶？」揶揄

2018-06-12 12:29

工商團體抱怨勞檢擾民 勞動部籲企業落實勞基法

2018-06-11 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top