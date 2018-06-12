畢業季求才良機 加工區擴大徵才釋出886個職缺

2018-06-12 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



又到了6月鳳凰花開的季節，加工出口區管理處把握畢業季求才良機，聯合高雄、台中及楠梓等三園區陸續於本月14日、21日、22日舉辦現場徵才活動，共釋出886個職缺，此次徵才廠商包括華新科技、華泰電子、日月光半導體、佳凌科技等知名企業，想進入科技產業的求職者，把握與廠商直接面談的絕佳機會，千萬別錯過！

高雄園區徵才活動，將於14日上午9時30分至11時在區內第二訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區北一路1號）辦理。參加徵才廠商有華新科技、大地光纖、和詮科技、杰鑫國際物流、旭宏科技、昶亨科技、元泰發實業、鐠適保實業等8家公司。職缺項目包括品管工程師、廠務工程師、業務工務專員、廢水專責處理人員、倉儲理貨員、繪圖人員、品保作業員、日班產線技術員等。部分廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供233個職缺。

台中園區徵才活動，將於21日上午9時30分至12時30分在台中加工區後棟3樓從業員工康樂室（台中市潭子區建國路1號）辦理。徵才廠商有佳凌科技、光聯科技、安碁科技、億力光電、友桂電子、亞洲光學、億威電子、保勝光學等8家公司。

職缺項目包括產線人員、管理師、工程師、採購、資訊、國外業務代表、儲備幹部及主管階層等，總計提供172個職缺。薪資起薪則視不同職務而定，會依專業職能不同，給予相當有競爭的薪資，例如有經驗的LCM系統板開發工程師薪資上看55k。

楠梓園區的徵才活動，則於22日上午9時30分至11時30分，與高雄市政府勞工局訓練就業中心合作，於楠梓園區內從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓加工出口區經二路15號）舉辦，本次參與廠商有華泰電子、日月光半導體、台灣住礦、長華科技、旺詮、滿意人力六家公司等。提供生產助理員、技術員、品檢員、設備、製程各類工程師、及領班職缺約481個工作機會，部分作業員職缺起薪上看41K。