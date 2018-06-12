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63歲阿嬤拒當下流老人 重回職場獲肯定

2018-06-12 13:31中央社 台北12日電

今年63歲的萍姐原為進出口貿易業務，長期派駐中國，去年返台發現公司並無適合職缺，只好提前退休。她退休後努力重返職場，第一個月就為新公司帶來亮眼績效，深獲雇主肯定。

日本知名書籍「下流老人」，點出了高齡社會複雜又多變的經濟狀況，年輕時收入還不錯的中產階級，若存款不多又背負了二、三十年的房貸，年過65歲後即可能因「隱性貧窮」淪為貧戶的風險。

而台灣也進入高齡社會，許多退休者也不希望自己成為「下流老人」，紛紛重回職場，貢獻所長。

根據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心發出的新聞稿，今年63歲的萍姐就拒當「下流老人」。

萍姐原本是進出口貿易業務，被公司外派至中國十幾年，直到去年完成階段性任務後，回台才發現公司內部人力已足，並無適合的職缺可安排，一時間她成了閒置人力，雖然雇主沒有任何表示，但萍姐不想坐領乾薪，只好帶著不捨與無奈提前辦理退休。

辦理退休後，萍姐仍積極找尋事業的第二春，但萍姐不論是從報紙或人力銀行的徵才訊息中投遞的貿易業務職缺，都石沉大海，甚至萍姐還增加投遞廚房助理及餐飲服務等職缺，仍因年紀關係，仍被婉拒。

當萍姐打算放棄重返職場時，抱著最後一絲希望，前往銀髮中心尋求就業協助。

銀髮中心首先為萍姐擬定就業行動計畫，依其特質與經驗進行評估，同時強化其求職履歷表以凸顯她的就業優勢，再來是提醒她面試時該注意的細節。

透過銀髮中心的分析，萍姐清楚知道自己的缺點，慶幸自己來到銀髮中心，讓她在茫茫職海中看見明燈、找到方向。

後來，萍姐因具備流利的英文能力，且略懂日、韓語，於是銀髮中心便與推廣天然有機及環保無毒產品友善廠商聯絡，得知雇主正想招募具英、日、韓語文能力的「門市導購業務」，隨即向雇主推介萍姐為其安排面試，她也不負眾望地順利錄取並於一週後上班。

萍姐說，應試時並沒有問太多待遇或上班時間等問題，只秉持著一份信任及誠懇，果然在第一個月就為公司帶來亮眼績效，深獲雇主肯定，且與同事間相處融洽，她相信在未來的日子裏，人生之流會持續向上並充滿希望。

下流老人職場面試

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