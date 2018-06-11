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工商團體抱怨勞檢擾民 勞動部籲企業落實勞基法

2018-06-11 14:35聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

自由時報今天報導，一例一休前年底倉促上路，導致勞資爭議案件去年暴增到2.7餘萬件，創下史上最高，在勞基法類別提起訴願收件數達640件，極高比率是針對勞檢開罰結果不服提行政救濟，主因多為勞檢財罰理由不明，以及勞檢員與雇主各說各話，另有工商團體反映，不實檢舉等勞檢已造成企業困擾。對此勞動部表示，企業若能落實勞基法，也不致受勞工抱怨困擾。

勞動部今天指出，有關外界與部分工商團體認為，勞動法令之規範對企業「管太多」，甚至造成企業困擾，對此，勞動部鄭重澄清，保障與維護勞工之勞動權益，向來是勞動部關切與施政的重點，事業單位如能落實執行《勞動基準法》，甚以「優於《勞動基準法》」的標準善待自己的員工，當不致發生勞工抱怨或申訴檢舉等困擾。

勞動部表示，有關勞工向勞政主管機關申訴檢舉，若檢舉人具名檢舉、陳情，政府機關必須依相關法令如《行政程序法》處理；除非申訴陳情案缺乏具體內容，或不具真實姓名、住址者，機關可不處理。此外，勞工若陳情申訴需要保密者，勞政主管機關在處理時應不予公開，因此對於現行匿名申訴檢舉或陳情案，若內容明確，勞政主管機關將須視需要主動瞭解。

根據自由時報報導，工商團體反映，勞檢問題主要包括匿名惡意檢舉、工時記錄沒彈性，以及勞檢素質待提升等三大爭議，加上近來要求新增常駐醫護等規定，不少企業抱怨增加隱形成本。

勞動部回應，出勤紀錄是勞工工資、工時查核及職業災害認定的重要依據，《勞基法》要求雇主須有置備出勤紀錄的義務，是為了明確勞資權益。隨著科技進步，除了傳統的簽到簿或刷卡機之外，包含行車紀錄器、電話、網路即時通訊、客戶簽單等，只要能核實記載勞工出勤時間的紀錄，都可採行，勞雇之間也可約定工時記載方式。

勞動部也指出，健康服務人員經過專業訓練後，主要在協助企業的職業病預防、適性配工及健康管理，與一般醫院的臨床診療目的不同。《職業安全衛生法》明定50人以上事業單位，應僱用或特約醫護人員辦理勞工健康服務，300人以上才需要僱用。299人以下以特約到場服務即可，且可分階段適用，到111年才全部適用，法規已給予彈性。

勞動部強調，去年6月就已公告「違反《勞動基準法》裁處罰鍰共通性原則」，地方政府可依共通性原則訂定裁罰基準，以符合一般法律的明確性原則、平等原則、比例原則等。此外，為齊一各地方政府勞動檢查尺度，勞動部也訂定「地方主管機關執行勞動條件檢查注意事項」，請各地方主管機關務必遵循。

勞工示意圖。報系資料照
勞工示意圖。報系資料照
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勞動部勞檢工時

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