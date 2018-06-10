要求落實休息制度 外籍看護工抗議爭平權

2018-06-10 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



勞工們手持彙集各自訴求所製成的「請願百衲被」，疾呼「我是人、我要休假！」。圖／Catta Chou提供 分享 facebook

桃園市家庭看護工工會今天率200多名外籍看護工赴勞動部抗議，工會表示，為了讓政府更重視改善看護工工作環境，一個月前已遞交陳情書，並選在6月16日「國際家內勞動者日」前夕抗議，希望政府能盡快解決。不過諷刺的是，勞動部卻以今逢例休為由，僅派科長出面接受訴求，工會表示，遠從全台各地舟車勞頓來的移工感到被侮辱，更可見勞動部的態度傲慢。

工會表示，全台的家庭看護都引領期盼政府今天能具體回應，然而2天前，勞動部卻告訴他們，星期天不上班，不可能與他們面對面協商，甚至可能不會派人「接收」陳情書。這些勞工平時在台南、高雄、屏東等地工作，今天花4、5個小時趕到台北，要求的只是短短1、2個小時的協商，對於勞動部的長官來說，很困難嗎？

工會表示，看護工每天工作24個小時，幾乎全年無休，卻沒有基本的法令保障，讓他們得以落實周休制度，許多看護工向雇主要求放假反而被扣薪懲罰，甚至被解雇，而目前對於長照的申請補助，也排除有看護工的家庭申請，如此一來，外籍看護工更找不到人替手，工作壓力龐大。

勞工們手持彙集各自訴求所製成的「請願百衲被」，齊聲疾呼「我是人、我要休假！」、「We are workers！、We are not slaves！、We want day off！」（我們是工人！我們不是奴隸！我們要休假！），要求政府應正視看護工的訴求，讓他們能夠真正依照合約落實周休制度。

工會陳情內容指出，2011年，國際勞工組織於日內瓦通過189號公約，即《家務勞動者公約》，承認「家務工是工人」，應享有與其他工人平等的權利。此公約為家內勞動者勞動條件設立國際準則，其中即規定家內勞動者有每天的休息時間，以及每星期至少連續24小時的休息日。

工會聯絡人黃姿華表示，台灣雖然不是國際勞工組織組織會員國，也沒簽訂公約，周休制度明載於勞動契約中，但台灣23多萬名外籍家庭看護工及家庭幫傭，卻有6成以上根本不曾放假。今天也有雇主到現場替移工說話，共同爭取落實看護工的周休制度。

來自菲律賓的Aileen說，她來台工作4年，從事看護工作期間，大多都在照顧年邁老人，月薪僅17000元，毫無工時可言，每天都須從早忙到晚，有時連要上教堂都沒辦法。她在家鄉已結婚，育有10歲大的女兒，但受限於法令規定，沒辦法每年回家，拼命工作之餘，還須忍受與家人的分離之苦，相當難受。