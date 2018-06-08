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移工「廠住分離」 將跨部會討論

2018-06-08 00:03聯合報 記者陳妍霖／台北報導

勞動部長許銘春。圖／聯合報系資料照片
勞動部長許銘春。圖／聯合報系資料照片
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勞動部許銘春昨首次主持「全國勞工行政首長聯繫會報」，會中宣布將針對移工進行專案檢查、跨部會檢討「廠住分離」、修正重大違規事件可直接開罰等規定，增七十五名移工訪查員，強化照顧。

目前在台移工達六十七萬多人，製造業廠工就有四十二萬多人。

勞動部表示，近期將針對大型事業、高風險移工住宿地點，進行消防、建築、職安衛生、外籍勞工管理等聯合專案檢查，尤其是聘雇卅名以上移工的雇主、工廠與宿舍同地址和有移工近三年內透過專線申訴等，只要符合以上三項，即納強制專案檢查對象，預計今天會召開專案檢查會議。

不少雇主常將移工宿舍設在廠區內或廠區旁，一旦發生災害，恐危害性命，移工團體日前陳抗訴求「廠住分離」。勞動部昨表示，「廠住分離」雖涉及經濟部工廠管理、內政部建築安全管理，但將併案納入跨部會研商會議檢討，預計本月上旬召開。

按現行法規，雇主違反移工生活照顧規定，地方政府需先通知限期改善，未改善才能處罰，不過依照過去案例，至今未有被處罰案例。

勞動部說，主要因雇主違反「職業安全衛生法」、「勞動檢查法」、「消防法」、「建築法」等相關法規，情節不同，加上有些雇主發生重大違規時，來不及改善，無法構成要件，連罰都無法罰，但對於裁罰「盲點」，勞動部將修正法規，一旦有重大違規，可直接處罰。

移工勞動部許銘春

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