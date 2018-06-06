美國商會再提放寬勞基法 勞團：不應再鬆綁

2018-06-06 21:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



台北市美國商會今發布「2018台灣白皮書」，對於勞政議題，相較於去年大力抨擊一例一休政策，美商會今年雖不再抨擊，卻希望能針對勞基法相關規定增訂放寬，有更大的彈性，對此勞團表示，勞工不分高低階，不應再鬆綁。

台灣國際勞工協會工作人員吳靜如說，這兩波的勞基法修惡，無論七休一、加班延長等，這一套的勞基法修惡已經充分反映蔡英文政府或政權本身、整體都是為了資本家服務，美國商會更誇張，其要求就跟工總、商總如出一轍，要讓工時更容易被資本所控制，只會讓勞工條件更糟糕，無論是高階、低階勞工應當一樣，只要是勞工就應該要有充分的休息、享有應得的薪資。

台灣勞工陣線協會秘書長孫友聯指出，在過去兩次的勞基法修法過程中，美國商會一再扭曲台灣法令規定，這次再提主張，代表美國商會不懂勞基法、不瞭解狀況，事實上，若已經做到高階像是主管或經理以上的階級，本來就可以跟雇主做契約上的約定，何來需要動到勞基法，勞基法本來就要保障勞工，美商會這樣的建議無法接受，等於也傷害到所有勞工的權益。