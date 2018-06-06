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青年社區工讀33k 教育部釋600職缺

2018-06-06 18:31台灣醒報 記者楊蕓╱台北報導

大學生暑期工讀，除了在餐廳、活動展場打工外，可以有更不一樣的選擇！教育部青年發展署推出「青年暑期社區工讀計畫」，與非營利組織合作，共釋出600個工讀職缺，包括社區故事影像記錄、社區導覽、生命繪本編輯員、漁村休閒推廣員等，工讀1.5 個月可領薪資3萬3975元。

青發署說明，「青年暑期社區工讀計畫」的工讀期間自7月9日至8月22日，總共1.5個月，除了有每月薪資2萬2650元（1.5個月共3萬3975元）與意外險保障外，工讀單位都依法提供勞保，讓青年擁有安全有保障的工讀環境。青年可至教育部青年發展署「RICH職場體驗網」投遞履歷，預計6月10日前額滿為止。

去年暑假，臺東大學高菁秀、虎尾科大劉怡妗就曾到雲林虎尾的「建國眷村再造協會」工讀，兩人以「找找眷村」為主軸，協助眷村文化推廣及教育扎根工作，還搭配活動製作文宣品，如眷村散步地圖、搭配家門裝飾的酷卡等，除了讓參與者融入活動外，未來也能持續與在地有所連結。在工讀期間，兩人除了更了解虎尾，也讓大眾重新認識眷村文化，加深對土地的認同。

「工讀名額有限！」青發署表示，今年總共有276個單位、600個工讀職缺，工讀地點遍及全國、外島，工讀內容包括社區故事影像記錄、社區導覽、生命繪本編輯員、漁村休閒推廣員、空間規劃師等。截至目前已超過1500人投遞履歷，其中以都市地區競爭最為激烈，「如果想增加被錄取的機會，建議可改投花蓮、宜蘭、苗栗、嘉義、南投、臺東、屏東等縣市的職缺。」【更多精采內容，詳見

眷村教育部薪資

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