高雄月薪59K 原來是加班120小時換的

2018-06-06 17:08 聯合新聞網 綜合報導



一名住在高雄小港的網友公布自己的薪水，總計為59650元，看似不錯的薪資待遇，讓許多人羨慕，不過秀出薪資明細後，卻讓網友驚呼「你好可憐！」原來他是靠著一個月加班120個小時換來這樣的待遇。

原PO 在臉書社團「爆廢公社」貼出自己的薪資明細，表示「每個月都在期待這一天而已啊！」雖然薪水將近6萬元，不過有眼尖的網友發現，原PO的本薪才29K、全勤獎金1K、生產獎金15K，加班120.75個小時卻只拿14611元，扣掉勞健保等，實領只有57951元，換算下來，時薪僅有121元。

網友紛紛留言感嘆太辛苦，「加班加成這樣領不到6萬…」、「120小時，如果一個月以22天上班計算，平均每天加班5.5小時！」、「加班1小時才120元？比基本工資還低！違法了！」、「工作是為了享受人生，不是把工作當人生」。

針對加班一小時120元的質疑，原PO回應「說真的我不知道公司算法是怎樣算的，因為是傳統工廠，每天基本工時都是12小時，可能有包括到生產獎金還什麼之類的算法吧」。不過網友還是提醒「加班120小時，已經超過法定加班上限，依法加班要乘1.34至1.67倍，120小時至少要有2萬2，你被A了！」