親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

張景森凌駕部會共識？農地違章工廠管不得？

數學系爸爸累積了20年怨氣 堅持要數學天才兒讀醫

臉書、Google這樣挑員工 來讓對的人上車

2018-06-05 10:18聯合新聞網 能力雜誌

分享

相關新聞

一個月薪水6萬過很爽？過來人經驗談：老後仍是下流老人

2018-06-05 10:02

即使薪資回不去 千禧世代仍用力工作用力玩

2018-06-05 10:28

南投「職業領航員」 領弱勢生試探就業

2018-06-04 23:57

過勞！監所2千收容人才設1名護理師

2018-06-04 10:56

職護存在感低 企業裁員優先對象

2018-06-03 00:05

企業職護荒 時薪飆到3500

2018-06-02 23:54

最先被企業裁員的員工 這個職務第一名

2018-06-02 20:38

找嘸郎啊！ 200人以上企業須聘職護卻找無門路

2018-06-02 20:38

政大碩士考公務員卻月光族 他46K仍嘆買不起房

2018-06-01 21:22

影／辦公室變叢林！ 科技部繼短褲日後推夏日風

2018-06-01 13:39

萬寶華多世代職場調查 四代同堂企業高達六成

2018-06-01 12:28

影／考上很快就離職 全台現沒半個博士當郵差

2018-06-01 11:38

6年漲2K 、均薪27K 年輕人甩不開低薪惡運

2018-05-31 15:38

跟嚴格的上司相處好可怕？ 一句話教你職場求生

2018-05-31 12:21

上班族夢幻工作排名大洗牌 第一名跌破大家眼鏡

2018-05-31 10:14

職涯探索 大專生訪談殯葬業

2018-05-30 23:44

書摘／富不過三代的真諦 「創業不易，守成維艱」

2018-05-30 15:32

必須和自己不喜歡的人共事？ ──請教瑪德蓮

2018-05-30 14:02

調查：56％青年願投入長照產業 多數盼35-45K

2018-05-29 11:28

失業勞工子女就學補助 9月受理申請

2018-05-28 20:56

單車創業曾1個月沒客人 他堅持「相信自己，做對的事」

2018-05-28 14:37

越玩越精 他的單車生意搶不走

2018-05-28 14:37

去國外賣珍奶超好賺？ 國外店長列4點打臉鄉民

2018-05-28 13:37

海霸王集團急徵餐廳、飯店高階主管 月薪逾五萬

2018-05-26 13:58

放棄大公司財管工作 他苦讀一拚船長夢

2018-05-26 11:56

永遠給你最新最快的服務 李瓊淑帶出乘車高感度體驗

2018-05-25 14:18

月薪不到4萬禁止寫面議 9成3上班族贊成

2018-05-25 11:01

高齡少子化 公務員育嬰侍親留職停薪增

2018-05-24 13:04

畢業不失業 勞動部雙軌訓練計畫 就業率破96％

2018-05-23 23:01

499之亂查違法 勞部公布違反項次最高罰8千萬

2018-05-23 17:27

最高100K！南軟25日徵才 3百多個職缺等你

2018-05-23 09:23

台中辦青年職涯規劃營 4縣市民眾可參加

2018-05-22 23:11

電子工程師超缺人 求職者有7.3個工作機會

2018-05-22 18:29

二成職場劈腿族 原因都與低薪有關

2018-05-22 13:55

庇護工場不只提供工作 訓練證照、DIY手作樣樣來

2018-05-22 11:22

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52
看更多

熱門文章

7-11首創開健身房！採單次計費、第1小時100元

2018-06-04 14:24

背著多年男友偷相親 她選擇了有錢想婚男

2018-06-04 13:20

下班注意！7縣市豪大雨特報

2018-06-04 17:03

旅客出發延誤改機票 立榮竟連回程機票都取消

2018-06-04 13:30

影╱國定民俗「西港香」燒王船 清朝官服官帽吸睛

2018-06-04 10:55

雙贏彩開出2407注二獎…彩迷大樂 台彩大賠

2018-06-04 23:26

萬安演習 藍委給你蔣萬安

2018-06-04 11:51

真的超準！網友公認的牡羊座十大特質

2018-06-04 10:47

高富帥男友列20項同居守則 網笑：快放生吧

2018-06-04 17:26

又見菜英文！「花蓮」車站變「黃蓮」

2018-06-04 13:19

影／女立委保持膚質與身材 每天靠這一杯「綠拿鐵」

2018-06-04 12:39

台彩賠慘了 雙贏彩一天狂賠2.27億

2018-06-05 00:20

萬安演習 龍潭大貨車沒油路口拋錨

2018-06-04 16:19

高溫上看36度 吳德榮：南海熱帶低壓強度發展慢

2018-06-05 06:25

結婚7年求子不成 中西醫齊治終獲三胞胎

2018-06-04 13:34

重返144年前日軍滅村路 原民血淚歷史難以想像

2018-06-04 16:19

全家、侏羅紀聯名「薄荷巧克力酷繽沙」 這5天39元

2018-06-04 12:01

又推又頂！一張故障車過馬路照片看到台灣最美風景

2018-06-04 12:16

阿聯酋航空推端午節優惠 歐洲經濟艙未稅最低7千有找

2018-06-04 11:54

天熱來一杯手搖飲！食科博士解析配料四大常見問題

2018-06-04 15:45

萬安演習韓國遊客驚 淡水女警引導掩避

2018-06-04 20:20

未來3天高溫炎熱 熱帶性低氣壓影響周五明朗

2018-06-05 04:55

曾文水庫蓄水率跌至3.4%！今順利完成一期稻作供灌

2018-06-04 15:13

銀髮族快秀證件！王朝大酒店午餐吃到飽現省200元

2018-06-04 12:10

初期乳癌七成不需化療？國內名醫如此解讀

2018-06-04 19:05

又一熱帶低壓形成 是否襲台？氣象局：周五後明朗

2018-06-04 22:38

自駕車行嗎？王義川：台灣機車太多了 會一直「該」

2018-06-04 12:12

蕉價「Hold」不住 農委會加碼搶救

2018-06-04 23:34

誤食80多個塑膠袋 領航鯨命喪泰國南部

2018-06-04 15:41

台南能不能解除大旱 就看這一次天氣的變化了

2018-06-04 13:24

今日星座運勢／雙子 訊息邀約多 發展未來有機會

2018-06-05 00:00

專題／山東清晨採玫瑰 飲入千年馥郁芬芳

2018-06-03 19:13

CR-V擠下Altis 榮登5月銷售車冠軍

2018-06-04 21:50

一個月薪水6萬過很爽？過來人經驗談：老後仍是下流老人

2018-06-05 10:02

台南明天下午演習 台17線部分路段封閉

2018-06-04 17:50

彭啟明：近海南島的熱低壓 成颱機會明顯降低

2018-06-05 08:19

徐世榮將赴郵政物流園區舉牌抗議 質疑政府像強盜

2018-06-05 07:09

手抖失眠頻跑廁所還看身心科 幸好她只是這毛病

2018-06-05 07:30

航港局提醒台船小心 陸航太活動「海面以上無限高」

2018-06-04 13:10

搶救香蕉 中油再出手 義美喊加購

2018-06-04 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top