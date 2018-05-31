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6年漲2K 、均薪27K 年輕人甩不開低薪惡運

2018-05-31 15:38聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

勞動部針對工業、服務業進行薪資調查，公布最新調查結果，去年沒有任何工作經驗的社會新鮮人每人經常性薪資平均逾2.7萬，雖較前年調漲332元，但因漲幅程度跟不上物價飆漲幅度，讓不少年輕人「無感」，仍甩不開低薪惡運。

勞動部調查指出，去年沒有任何工作經驗的初任人員，在各職類中，以專業人員經常性薪資平均逾3.4萬為最高，其次是技術員及助理專業人員，經常性薪資平均逾2.8萬，最低為基層技術工及勞力工，則是22K。

若以教育程度來看，仍以研究所以上的經常性薪資33K為最高，其次是大學，經常性薪資平均逾28K；而按照行業別來看，初任人員則以金融及保險業31K為最高，其次是專業科學及技術服務業逾29K，而資訊及通訊傳播業、電力及燃氣供應業逾、運輸及倉儲業及其他服務業皆有28K。

從勞動部每年公布的職類薪資調查資料顯示，101年至106年社會新鮮人的經常性薪資逐年調漲，6年來已調漲約2000元，不過除了專業人員有破30K外，其餘仍在30K以下，讓不少年輕人在面臨台灣的低薪環境中，仍覺得無感。

勞動部去年辦理106年7月職類別薪資調查，調查對象為從事工業及服務業的事業單位，受雇員工不包含參加作業而不支領薪資的雇主、自營作業者、無酬家屬等工作者，回收有效樣本9766家。

勞動部針對工業、服務業進行薪資調查，公布最新調查結果，去年沒有任何工作經驗的社會...
勞動部針對工業、服務業進行薪資調查，公布最新調查結果，去年沒有任何工作經驗的社會新鮮人每人經常性薪資平均逾2.7萬元。 聯合報系資料照
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