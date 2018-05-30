46歲的學生會長！嘉藥食品系林棋田獲頒畢業生群育獎

2018-05-30 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



46歲的嘉南藥理大學食品系畢業生林棋田，平日擔任遊覽車司機，在校四年期間，不僅擔任學生會會長，還兼顧家庭、工作、課業，生性樂觀的他努力完成學業，考上嘉藥休閒保健管理系碩士班，今獲頒畢業生群育獎。

「全校沒有學生開的車比我更貴的了！」林棋田說，嘉藥長期和高雄客運有合作關係，全校各系若要辦活動常常找他們幫忙，有一段時間經常載著嘉藥食品系同學戶外教學，便結識食品系的陳佳慧老師、陳蓉萱同學，於是只有高中學歷的他，決定就讀食品系進修部，想一圓大學夢。

林棋田說，他年輕時自學爵士鼓，和兩個哥哥組成樂團，巡迴全台的「工地秀」，退伍後再與人合夥開設砂石車公司，管理有15輛的車隊又兼鼓手，還當演員參與「藍色蜘蛛網」演出，也曾是藝人許效舜的替身，結識太太後便轉任司機，開始安定生活。43歲時就讀嘉藥後，白天開遊覽車，晩上來校上課，假日若沒上班，還要帶小孩，過著家庭、工作、課業三頭燒的生活。