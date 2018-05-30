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46歲的學生會長！嘉藥食品系林棋田獲頒畢業生群育獎

2018-05-30 15:23聯合報 記者綦守鈺╱即時報導

46歲的嘉南藥理大學食品系畢業生林棋田，平日擔任遊覽車司機，在校四年期間，不僅擔任學生會會長，還兼顧家庭、工作、課業，生性樂觀的他努力完成學業，考上嘉藥休閒保健管理系碩士班，今獲頒畢業生群育獎。

「全校沒有學生開的車比我更貴的了！」林棋田說，嘉藥長期和高雄客運有合作關係，全校各系若要辦活動常常找他們幫忙，有一段時間經常載著嘉藥食品系同學戶外教學，便結識食品系的陳佳慧老師、陳蓉萱同學，於是只有高中學歷的他，決定就讀食品系進修部，想一圓大學夢。

林棋田說，他年輕時自學爵士鼓，和兩個哥哥組成樂團，巡迴全台的「工地秀」，退伍後再與人合夥開設砂石車公司，管理有15輛的車隊又兼鼓手，還當演員參與「藍色蜘蛛網」演出，也曾是藝人許效舜的替身，結識太太後便轉任司機，開始安定生活。43歲時就讀嘉藥後，白天開遊覽車，晩上來校上課，假日若沒上班，還要帶小孩，過著家庭、工作、課業三頭燒的生活。

林棋田說，在食品系上課，最喜歡食品調製實作和實驗課，都是他過去沒有的經驗，雖然對英文很苦腦，不過，他大學生活最大的挑戰就是和同班同學劉忠翰搭檔競選學生會正副會長，創下嘉藥學生自治史上，首次由進修部學生擔任正副會長的紀錄。他們兩人去年卸任後，經過一年的努力，也順利甄選上嘉藥休閒保健管理系碩士班。

46歲的嘉南藥理大學食品系畢業生林棋田，平日擔任遊覽車司機，在校四年期間還擔任學...
46歲的嘉南藥理大學食品系畢業生林棋田，平日擔任遊覽車司機，在校四年期間還擔任學生會會長。圖／嘉南藥理大學提供
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46歲的嘉南藥理大學食品系畢業生林棋田，平日擔任遊覽車司機，在校四年期間還擔任學...
46歲的嘉南藥理大學食品系畢業生林棋田，平日擔任遊覽車司機，在校四年期間還擔任學生會會長。圖／嘉南藥理大學提供
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46歲的嘉南藥理大學食品系畢業生林棋田，平日擔任遊覽車司機，在校四年期間還擔任學生會會長。圖／嘉南藥理大學提供
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