調查：56％青年願投入長照產業 多數盼35-45K
近期一份調查顯示，超過五成六的青年對長照產業表示有興趣，不過最感興趣的領域是經營管理有四成四、四成是社工，只有近一成九為照顧服務，近半數年輕人的期待薪資為3.5萬至4.5萬之間。
為讓長照給人的印象更「潮」，台灣大學社工系教授楊培珊號召台北時尚新創中心 ，媒合新銳設計師Rin設計時尚的牛仔工作圍裙，今天舉辦發表會，會中也公布今年5月針對青年對長照認知與投入意願的網路問卷調查結果。
調查共收集865份問卷，其中約10%、約84分的回答者是15至19歲年輕人，602分是20至35歲，其餘對象年齡在35歲以上。調查發現，高達56.3％的人表示有興趣投入長照產業，有興趣的領域還包括休閒體育30%、餐飲23%、復健21.8%、照顧服務18.8％與護理14.7%等。被問及期待月薪，7.1%的人期待有2.5萬至3.5萬元，45.6％的人期待3.5萬至4.5萬元。目前長照業實際的平均薪資是2萬8至3萬2。
楊培珊說，自己接觸過的年輕人多數不怕辛苦，也很有熱情，只是常常不知道願景在哪而卻步。事實上，長照領域工作多元，除了上述職類，還有行銷、個管、銀髮旅遊、資訊、行政、政策、殯葬禮儀等，若能發展多元職類、提供足夠的薪資條件、有好的願景，就有機會吸引大批年輕人投入。
愛長照執行長朱偉仁、永信社福基金會主任葉建鑫、台灣受恩股份有限公司總經理劉庭軒與宜蘭聖嘉民老人長照中心院長黃龍冠等人在現場表示，他們對有意願投入長照產業的35歲以下年輕人提出四大保證，包括保證免費受訓、保證就業、保證提供職涯規劃以及保證持續給予專業知能訓練。
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