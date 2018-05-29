調查：56％青年願投入長照產業 多數盼35-45K

2018-05-29 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



為翻轉年輕人對長照的刻板印象，新銳設計師Rin設計工作圍裙（如圖），造型時尚、專業且不失活力，圍裙兩邊的小開岔是為方便照服員蹲下、站立作的貼心設計。來自北中南東的青年照服員李翊誠、顧佳軒、蔡宗棋、郭亭文、陳姿澎特地到場共襄盛舉。記者羅真／攝影 分享 facebook 近期一份調查顯示，超過五成六的青年對長照產業表示有興趣，不過最感興趣的領域是經營管理有四成四、四成是社工，只有近一成九為照顧服務，近半數年輕人的期待薪資為3.5萬至4.5萬之間。

為讓長照給人的印象更「潮」，台灣大學社工系教授楊培珊號召台北時尚新創中心 ，媒合新銳設計師Rin設計時尚的牛仔工作圍裙，今天舉辦發表會，會中也公布今年5月針對青年對長照認知與投入意願的網路問卷調查結果。

調查共收集865份問卷，其中約10%、約84分的回答者是15至19歲年輕人，602分是20至35歲，其餘對象年齡在35歲以上。調查發現，高達56.3％的人表示有興趣投入長照產業，有興趣的領域還包括休閒體育30%、餐飲23%、復健21.8%、照顧服務18.8％與護理14.7%等。被問及期待月薪，7.1%的人期待有2.5萬至3.5萬元，45.6％的人期待3.5萬至4.5萬元。目前長照業實際的平均薪資是2萬8至3萬2。

楊培珊說，自己接觸過的年輕人多數不怕辛苦，也很有熱情，只是常常不知道願景在哪而卻步。事實上，長照領域工作多元，除了上述職類，還有行銷、個管、銀髮旅遊、資訊、行政、政策、殯葬禮儀等，若能發展多元職類、提供足夠的薪資條件、有好的願景，就有機會吸引大批年輕人投入。