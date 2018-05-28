立委促訂派遣專法 勞動部：辦理法制座談尋求共識

2018-05-28 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



為解決青年低薪，行政院日前宣布將中央政府機關派遣工的起薪調高到新台幣3萬元以上，但因與勞動部政策背道而馳，遭到勞團反彈。立法院衛環委員會今天邀集各部會探討相關議題，立委王育敏表示，有7成5的派遣工領不到22K，呼籲應制定專法控管。對此勞動部長許銘春回應，派遣勞工保護法草案過去曾送政院審查，但在勞資雙方沒共識下被退回，下會期若要提出有困難。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部、國發會、行政院人事總處等單位，針對公私部門對於部分工時、非典型勞動現狀及新經濟移民對國內勞動環境影響，個別進行專案報告。

立委陳宜民質詢時問勞動部長許銘春，現在派遣人力那麼多，做些什麼工作，勞動部有掌握嗎？他出示資料指出，台灣介於15到29歲的非典型就業人力約占3分之1，這問題能在你任內解決嗎？有沒有可能提出派遣法，甚至是消滅派遣的法案？另外，賴院長要把派遣薪資提升到3萬元，這樣的加薪會不會刺激通貨膨脹？

許銘春回應，勞動條件的保障是政策的主要核心，先前曾提出過派遣勞工保護法草案，但在勞資雙方沒共識下退回。陳宜民追問，之後可能提出嗎？許說，因該法案涉及面向較廣，要在下個會期提出比較有困難，一定會繼續努力。針對派遣人力部分，政府預算員額受到控制，現在已趨向精簡，也不會影響通膨。

委員王育敏問，派遣工的勞動條件不良，有7成5的派遣工每月領不到22K，薪資被雇主抽成，但是勞動部卻沒專法可控管，對派遣也沒有管理機制，她舉例，2010年有北捷派遣人員，因找不到人代班，就被扣2天薪資；2015年也有台灣博物館派遣人員被惡意倒帳，打官司近一年半才領到薪水。勞動部要怎麼保障？

許銘春說，派遣員可提出檢舉，主管單位也會透過勞檢改善。王不滿追問，「所以只能靠勞檢，不然員工就自求多福？」；她表示，派遣單位勞工如有被剝削情形，要派單位也要負責，這樣對勞工才是雙重保障，未來立法也要聚焦，否則勞動部都是說說而已，該立法就去立法，勞檢也要加強。許表示，過去對立法缺乏共識，未來將舉辦法制座談，持續尋求各界共識。