去國外賣珍奶超好賺？ 國外店長列4點打臉鄉民

2018-05-28 13:37 聯合新聞網 綜合報導



很多人認為在國外開飲料店獲利高，一位在美國開業的網友出面反駁，因為當地口味和消費習慣不同，加上開店成本比台灣高，因此在國外開飲料店其實並不容易。圖截自批踢踢 分享 facebook

近年來，手搖飲料店紛紛進軍國外，並且在當地帶來一陣「珍奶風潮」，但是，在國外賣珍珠奶茶真的很好賺嗎？一名在美國開手搖飲料店的網友表示，當地的習慣和台灣差異太大，各項成本又比台灣高，如果把國內飲料店的經營模式原封不動搬過去，其實很難成功。

日前一位網友在《批踢踢實業坊》上po出連鎖飲料店在德國造成顧客大排長龍的照片，引起許多網友討論「飲料店是不是出國後都會賺大錢」。然而，一位在美國中部開飲料店的網友出面po文說明，在國外經營飲料店雖然有一定的市場，但因為當地的口味和消費習慣與我們實在有太多不同，因此並沒有想像中容易。

他列舉了4點困難之處：首先是「美國人對茶認識不足」，當地人對茶的印象僅停留在「茶壺泡茶」，多數人也分辨不出烏龍茶、茉莉綠茶、青茶等不同茶類之間的口味差異。第二點則是「口味的不同」，台灣人強調食物的原味，但外國人很重視調味，因此不僅要求高糖度，還要能將飲料做成「冰沙（Slush）」、「奶昔（Snow）」。再來是外國人對我們常見的配料並不了解，因此店家常常需要花時間向顧客解釋芋頭、仙草是什麼。最後，若希望口味道地而從台灣將原料運送過去，花費的時間和金錢成本非常可觀。

除此之外，這位店長還提到，因為美國沒有像台灣一樣的用具專賣廠商，因此飲料店草創時期，光是訂購各式用具和儀器就花費了很多心力，執照的申請也花了3個月，而比台灣高出許多的成本更是開店的阻礙之一，「台灣可能開店成本一兩百萬就可以開間好的餐飲店，美國這裡的成本就高上許多，我們二號店的成本光是裝潢就要30萬美金（約新台幣900萬）了」。