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斷交潮鋪天蓋地 前外長歐鴻鍊示警：這二國也亮紅燈

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我國外交頻受打擊 外交人員薪高仍是夢幻職業

2018-05-25 13:03聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

又一個邦交國宣布斷交，讓我國外交工作頻受打擊，但外交人員仍被視為高薪、高待遇、又可藉由外派遊歷各國，是不少人心中嚮往的夢幻職業，吸引不少考生報考，不過比起其他公職考試，外交特考特別重視語文能力，加上開缺少，門檻高也難考，考選部公布今年開出暫定需用名額為37人。

外交特考雖每年開出名額不多，加上我國外交工作遭受困境，仍吸引不少語文專才及嚮往駐...
外交特考雖每年開出名額不多，加上我國外交工作遭受困境，仍吸引不少語文專才及嚮往駐外工作的考生報考。圖／聯合報系資料照片
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外交特考包含外交領事人員、行政人員考試，外交領事人員主要為處理外交領事事務，包括對外雙邊或多邊交涉、保護僑胞及護照簽證工作，依規定輪調駐外，也有駐內工作，月薪約4萬6千元，外派另有地域加給，按照各地物價而不同，加上本俸至少10萬起跳；外交行政人員則負責辦理行政庶務，包括總務、會計及人事等，月薪約3萬6千元，外派同樣有地域加給。

考選部公布今年暫定需用名額，三等外交領事人員特考設有英文、法文、德文、日文、西班牙文、土耳其文、越南文、印尼文組共8類科，需用名額為33名；四等外交行政人員設有行政組及資訊組2類科，暫定需用名額4名。

而根據考選部統計，在三等外交領事人員特考中，仍以英文組開缺為最多，104年及105年分別開缺26名，去年增加為31名，其次是西班牙文組，近年固定開出4名缺額。

另外，政府推新南向政策，自去年起，外交領事人員特考新增越南文組、印尼文組，去年分別各招考一人，今年開出的暫定名額也是各一人。而四等外交行政人員特考仍以行政組缺額較多。

外交特考雖每年開出名額不多，加上我國外交工作遭受困境，仍吸引不少語文專才及嚮往駐外工作的考生報考，考選部主秘蘇秋遠說，用人機關開缺多少名額，就會影響報考人數，因外交特考需一定的門檻才能報考，近年報考人數並無太大變化。

不過外交特考對於語言要求嚴格，報考資格須通過英文檢定，還須經筆試、口試兩項測驗，今年的外交特考自5月29日起受理報名，截至6月7日止，9月8日至10日舉行考試。

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