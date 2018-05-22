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孫安佐結案倒數 傳孫律師已放棄提審

電子工程師超缺人 求職者有7.3個工作機會

2018-05-22 18:29中央社 台北22日電

政府積極發展「5+2產業創新」，勞動部勞動力發展署今天表示，業界對電子工程師的徵才需求熱絡，根據旗下求職網站台灣就業通統計，每位電子工程師的求職者平均有7.3個工作機會。

勞動部勞動力發展署今天發出新聞稿表示，根據該署「台灣就業通」就業服務資料庫統計，107年4月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬7221人，較3月減少13.22%，新登記求才人數為11萬2818人，較3月減少6.24%，平均每一位求職者有1.97個工作機會。

發展署表示，近期受惠於高效能運算晶片需求強勁，推動晶圓代工、構裝IC等產量攀升，帶動電子零組件製造業的就業機會，今年4月「電子零組件製造業」需求人數逆勢上漲6.29%。

發展署說，尤其像半導體工程師、光電工程師等電子工程師的工作機會大增49.21%。

發展署指出，根據台灣就業通資料庫統計，4月電子工程師的新登記求才人數達3882人，較上月增加1305人，是成長最多的職類，而「電子工程師」需求人數不僅創下近11個月的新高，求供倍數更高達7.3倍，也就是說平均每位求職者有7.3個工作機會。

發展署表示，目前台灣美光記憶體、京元電子、昇陽國際半導體、鉅晶電子、上銀光電、嘉晶電子、光磊科技、矽品精密等大廠均急徵電子工程師。

發展署舉例，全球第二大記憶體製造商台灣美光記憶體的半導體工程師職缺，工作經驗不拘、薪資新台幣4萬6000元至5萬元，而昇陽國際半導體亦釋出高薪吸引人才，半導體工程師薪資上看6萬元。

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