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補教外師人數下滑 補教協會：大陸時薪比台灣高3倍

2018-05-21 23:29聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

台灣坊間常見外籍教師在補習班授課教學，但根據勞動部統計，外籍人士來台從事補教人數已連年下滑，從104年的5000人，到106年底只剩4453人。對此台北市補教協會總幹事張浩然表示，台灣近年補教待遇不比國外，許多人才流到大陸， 加上最近通過狼師條款實名制，都讓不少外師望之卻步。

勞動部今天公布「106年外國專業人員來台就業概況」，大多類型工作均呈現正成長，其中外國專業人員以從事「專門性或技術性工作」占近6成最多，其次為「補習班語文教師工作」占1成4，以美國籍人士居多，位居第二；不過分析3年來變化，外國專業人員來台從事補習班語文教師工作，人數已不如以往。

張浩然表示，自從之前爆發補習班狼師事件，立法通過狼師條款後，補習班教師除須實施實名制，還須取得良民證，嚇跑不少外籍教師。他表示，台灣的良民證辦理較簡單，美國的良民證則要由美國聯邦調查局（FBI）發出，至少需等半年，許多補習班因為等不到新老師，很難換掉不適任教師，導致「劣幣驅逐良幣」窘境上演。

張浩然也說，近年來中國大陸及韓國等地的經濟條件都比台灣好，連補習班開出的待遇也比台灣高，台灣被狠甩在後，要找到好師資如雪上加霜。他舉例，外籍教師來台時薪大約落在台幣450到600元，大陸開出的價碼一小時就人民幣300元起跳，比台灣高3倍左右，不少教師為了填飽肚子，只好捨棄台灣，改奔中國大陸。

外師教學示意圖。 記者張錦弘／攝影
外師教學示意圖。 記者張錦弘／攝影
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