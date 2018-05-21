補教外師人數下滑 補教協會：大陸時薪比台灣高3倍

2018-05-21 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



台灣坊間常見外籍教師在補習班授課教學，但根據勞動部統計，外籍人士來台從事補教人數已連年下滑，從104年的5000人，到106年底只剩4453人。對此台北市補教協會總幹事張浩然表示，台灣近年補教待遇不比國外，許多人才流到大陸， 加上最近通過狼師條款實名制，都讓不少外師望之卻步。

勞動部今天公布「106年外國專業人員來台就業概況」，大多類型工作均呈現正成長，其中外國專業人員以從事「專門性或技術性工作」占近6成最多，其次為「補習班語文教師工作」占1成4，以美國籍人士居多，位居第二；不過分析3年來變化，外國專業人員來台從事補習班語文教師工作，人數已不如以往。

張浩然表示，自從之前爆發補習班狼師事件，立法通過狼師條款後，補習班教師除須實施實名制，還須取得良民證，嚇跑不少外籍教師。他表示，台灣的良民證辦理較簡單，美國的良民證則要由美國聯邦調查局（FBI）發出，至少需等半年，許多補習班因為等不到新老師，很難換掉不適任教師，導致「劣幣驅逐良幣」窘境上演。