47歲男曾是流浪教師 不滿低薪國考16次終上榜

2018-05-11 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



47歲孫俊哲報考三等地方特考，連考16次終於上榜。圖／孫俊哲提供 分享 facebook

去年考取地方特考三等人事行政的47歲孫俊哲，曾是流浪教師，13年前首次參加地方特考五等考試，一試即上榜，並在高中擔任教育行政職，工作雖穩定，但薪資待遇不高。

為給家人更好生活，他燃起再考國考的念頭，邊工作邊準備升等考，當兼職考生讓他壓力極大，準備8年、考了16次才成功上榜，他說，「考試就是鬥志，總有一天名字一定會高掛榜單」。

孫俊哲出身書香世家，父親是高職教師，母親是國小教師，就連弟弟比他還早當上國小教師，在「教師世家」薰陶下，他也立志當老師，在東海大學就讀日文系畢業後，考國小師資班，進修教育學分，並實習一年，取得合格教師證，當了近兩年的流浪教師，但參加教師甄試卻不如想像中順利。

「南征北討考了10次，最終落寞退場！」孫俊哲說，當時國小教師甄試競爭激烈，缺額又少，只要哪裡有考試就往那裡去，從南到北、兩年內考了10次，其中一次筆試有過，卻在第二階段的口試而被刷下來，與夢想「擦肩而過」。

雖難過，孫俊哲仍不願放棄，原本想要繼續考甄試，正好94年地方特考五等教育行政有開缺，缺額僅一名，他帶著練習筆試、不抱任何希望的心態下報考，沒想到一試即上。

孫俊哲說，當時地方特考是4月考，教師甄試是6月登場，考試科目也差不多，就當作是練習，沒想到人生中第一次參加國考，「無心插柳即考上」，意外接到上榜消息，從此踏入公務人員體系。

孫俊哲在高中擔任教育行政職，起薪原本只有2萬7千元，做了13年，工作雖穩定，薪水未破4萬。體認調薪實在太慢，希望給家人更好生活，他燃起參加國考的念頭，再次重拾考試書本。

不過在面對中年人生又要兼職考生並不容易，他說，「考試就是要有不服輸的鬥志精神」，即便多次落榜想放棄，但不相信自己做不到，憑著這股毅力，他連考8年，終於在第16次上榜成功。