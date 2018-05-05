為圓郵差夢 考生自製卅公斤米袋練體力

2018-05-05 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天是中華郵政107年職階人員甄試第二試，包括口試及體能測驗，有考生遠從彰化而來，為了體能測驗練身3個月，自己在家練習扛30、40公斤米袋，培養腰力與平衡感，希望一舉拿下好成績，達成當郵差的夢想。

體能測試規定，考生須在1分鐘內扛30公斤郵袋搬運5公尺，搬1次10分，次數愈高分數愈高，最多只能搬運14次。31歲考生洪睿志說，今天清晨5點就從彰化搭車到台北應試，此次已是第二次參加考試，為了順利通過體能測驗，前3個月固定每一、兩天晨跑10公里及簡單重訓，靠仰臥起坐練腰力，甚至自製3、40公斤米袋，在家附近平地練習負重，十分用心。

洪睿志一出考場就大喊郵袋真的好重，練了這麼久才能勉強扛起來，但他此次體測共搬運11趟，之前心血果然沒白費。他表示，目前在物流業工作，平常喜歡在外東奔西跑，特別嚮往郵差自由自在的工作性質，才會報考。