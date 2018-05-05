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課審委員質疑：吳茂昆真的在乎國教？

為圓郵差夢 考生自製卅公斤米袋練體力

2018-05-05 13:14聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

今天是中華郵政107年職階人員甄試第二試，包括口試及體能測驗，有考生遠從彰化而來，為了體能測驗練身3個月，自己在家練習扛30、40公斤米袋，培養腰力與平衡感，希望一舉拿下好成績，達成當郵差的夢想。

體能測試規定，考生須在1分鐘內扛30公斤郵袋搬運5公尺，搬1次10分，次數愈高分數愈高，最多只能搬運14次。31歲考生洪睿志說，今天清晨5點就從彰化搭車到台北應試，此次已是第二次參加考試，為了順利通過體能測驗，前3個月固定每一、兩天晨跑10公里及簡單重訓，靠仰臥起坐練腰力，甚至自製3、40公斤米袋，在家附近平地練習負重，十分用心。

洪睿志一出考場就大喊郵袋真的好重，練了這麼久才能勉強扛起來，但他此次體測共搬運11趟，之前心血果然沒白費。他表示，目前在物流業工作，平常喜歡在外東奔西跑，特別嚮往郵差自由自在的工作性質，才會報考。

25歲考生王怡婷在圖書館工作，從以前就特別喜歡郵局的環境，因此大學時期就下定決心，一定要報考郵局內勤人員。她說，很意外進入二試，所以沒充分時間健身，導致體測表現不夠好，這次搬了8.5次，是該場次次數最少的考生，很擔心影響分數，但自認面試表現頗佳，希望能靠面試拉抬成績，順利上榜。

中華郵政考生洪睿志，清晨5點就從彰化趕到台北應試。記者吳姿賢／攝影
中華郵政考生洪睿志，清晨5點就從彰化趕到台北應試。記者吳姿賢／攝影
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中華郵政考生王怡婷，大學時期就立志要在郵局工作。記者吳姿賢／攝影
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