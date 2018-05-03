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外勞警戒指標才試辦一年 勞動部將全面檢討

2018-05-03 18:18聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

外勞人數直逼68萬人，外界擔憂可能會影響本國勞工生存，勞動部訂定「外勞警戒指標」來控管人數總額，不過因試辦滿一年，加上主計總處停辦「非專技人員薪資增加率」調查，將影響外勞警戒指標參數，勞動部將全面檢討外勞警戒指標，但該怎麼檢討及調整？勞發署表示，目前尚未有方面，先蒐集各界意見。

勞動部訂定的外勞警戒指標去年3月試辦上路，試辦期限為一年，將蒐集相關資料，包括外勞引進人數、行業別等，再對照台灣勞工的失業率、勞動市場變化等進行分析，分析結果可作為是否要調整外勞政策的重要依據。

不過隨著外勞來台人數不斷增加，加上農業缺工嚴重，農委會不排除未來開放農業外勞，人數將再攀升，根據統計，截至今年3月底，外勞人數已超過67萬人，其中產業外勞超過42萬，社福外勞超過25萬，但勞動部發現，外勞人數持續攀升，但去年和前年相比，警戒指標卻持續呈現正向，形成弔詭現象，決定要全面檢討及進一步分析原因。

勞動部勞發署表示，因外勞警戒指標試辦已滿一年，本來就要進行整體檢討，又加上主計總處停辦調查「非專技人員薪資增加率」，會影響指標參數，因此決定要全面檢討。至於要怎麼檢討調整，勞發署表示，目前還沒有方向，會先蒐集各界意見再討論。

外勞來台人數直逼68萬人，勞動部決定檢討外勞警戒指標。圖／聯合報系資料照
外勞來台人數直逼68萬人，勞動部決定檢討外勞警戒指標。圖／聯合報系資料照
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外勞勞動部薪資

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