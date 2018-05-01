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勞團抗議勞基惡法大遊行 勞動部這樣說

2018-05-01 17:48聯合報 記者陳妍霖╱即時報導

五一勞動節由多個勞團、各工會、民間社團組成的「2018五一行動聯盟」今日號召萬人走上街頭，抗議今年1月勞基法修惡通過，並提出六大訴求，包括廢除過勞的勞基惡法、基本工資漲足2萬8千元、勞保年金維持現制、保障公共服務受雇者權益、擴大工會組織率及勞工董事法制化，對此勞動部長許銘春表示，勞工朋友的心聲與建議，勞動部都聽到，包括調薪、防止過勞及擴大團結權等，是勞動部政策方向，會與勞工朋友一起努力。

針對勞團提出的六大訴求，勞動部表示，勞基法修正後，讓輪班換班間距11小時規定可正式上路、加班補休入法、特別休假得依勞工需求選擇遞延，並透過企業內部自主協商及行政監督等多重把關，勞基法3月新制上路後也加強勞檢，都是在防過勞、保障勞權。

而勞動部正在研訂《最低工資法》，目前正和各界進行討論，取得共識後才能入法，但在完成立法前，依照現行的基本工資審議制度，將在今年第3季召開會議，檢討基本工資。

對於勞團今日遊行喊出的加薪10%，勞動部表示，從105年以來，每月基本工資已從20008元調整至今年1月1日實施的22000元，2年來調整2次，累計調幅達9.72％，而時薪已由120元調整為140元，2年來調整3次，累計調幅達14.72％。

另外，勞團也喊出勞保年金要維持現制，勞動部表示，行政院所提的勞保年金改革草案，僅先就制度面進行微幅調整，並將政府撥補及負最後支付責任入法明定，目前草案已送立法院審議。

為了捍衛權益，勞團希望能擴大工會組織率、保障工會活動權，勞動部則回應，目前正在辦理《工會法》修法評估，在完成修法前，已訂定各項補助措施，協助籌組工會，另外也設立不當勞動行為裁決的救濟制度來保障工會。

針對勞團提出勞工董事法制化，勞動部綜合規畫司長王厚誠說，勞工董事機制為可行之途徑之一，但因涉及《證券交易法》、《公司法》等相關法令修訂，必須再蒐集各界意見。

五一勞動節由多個勞團、各工會、民間社團組成的「2018五一行動聯盟」今日號召萬人...
五一勞動節由多個勞團、各工會、民間社團組成的「2018五一行動聯盟」今日號召萬人走上街頭。記者陳妍霖／攝影
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