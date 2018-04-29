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運動無法減輕體重？醫師：靠運動減肥可能只是幻想

團隊充斥負面氣氛 原來是「信任」出了問題！

2018-04-29 14:16創新拿鐵

圖片來源/創新拿鐵提供
圖片來源/創新拿鐵提供
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信任是我們和他人建立任何關係的基礎。當雙方有了「信任」，無論要一起做什麼都會非常容易。但和任何關係一樣，「信任」也會因為種種不同的原因出現裂痕。這個時候，我們應該如何去修補它？

在上一篇文章《信任也有方程式？前 eBay 產品總監教我們用這 4 個變數和同事建立深厚的合作關係》中，我們討論了影響「信任方程式」中的四個變數。在這篇文章裡，前 Ebay 產品總監 Anne Raimondi 將繼續告訴我們應該如何判斷及修補破裂的信任。

創新點：

為「信任方程式」中的每個變數評分，讓我們在修補信任的裂縫時，不會只看到對方的缺點，還會看到他做得好的地方。

本文獲 First Round Review 授權進行編譯，原文為《Use This Equation to Determine, Diagnose, and Repair Trust》

本文 3 大重點：

1.同事之間很多的抱怨，其實都是因為信任的破裂。2. 意識到一段關係是重要的，才會讓我們能夠下決心去修改信任的裂痕。3. 為每個「變數」評分，讓我們能夠清楚的看到信任的問題在哪裡。

1.同事之間很多的抱怨，其實都是因為信任的破裂

要知道如何修補信任，首先我們必須要能判斷兩人之間的「信任」是否已經出現裂縫。

如果我們懷疑和上司、同仁、下屬間的信任發生問題，我們需要馬上暫停手上的事，然後從對方的角度思考，影響信任的四個變數中（可信度、可靠度、真誠度、以及對自身利益的追求），哪一個是導致我們信任下降的主要原因。

除此之外，我們也可以根據一些訊號與徵兆去判斷兩人的信任關係是否出現裂痕。如果出現以下症狀，就代表你們之間的信任拉警報了：

a. 最明顯的症狀就是當兩個人都不願意或盡量避免和彼此相處。當我們發現某人總是避免和我們在一起，例如：平常他都會和其他同事一起吃午餐、但只要我們一加入，他就會宣稱有事而自己用餐，那就代表我們和他之間的信任可能就出現了問題。

b. 當我們發現有人明顯的不同意我們的意見，但卻選擇保持沈默，這也是信任出現裂痕的跡象。因為對方不相信當他真誠的表達自己的意見時，我們會願意去聆聽和討論。因此，他就選擇了默不吭聲。

c. 當我們在主持會議時發現某些人完全不感興趣，或是在指派工作後發現他們缺乏熱情，而且一直延誤執行，我們也要思考：是不是我們自己的信任度出了問題。因為，當我們不被信任時，對方是不會對我們的任何要求感興趣的。

d. 當一群人在開會時沒有在討論正事，反而是在抱怨他人時，也明顯的表示信任發生問題。當我們相信某人時，我們是不會在他背後說他閒話的。

e. 除了背後的抱怨，如果某人在發信給我們時，毫無預警的將我們的上司放到副本中，也表示我們之間的信任破裂了。他會這樣做，是表示他不相信我們能夠把事情做好，所以他選擇直接讓我們的上司參與。

f. 最後，當某人在我們說話時，立即就會假設我們的意圖是不好的，那很明顯，他一定不信任我們。例如，當我們自願要求承擔某些責任時，不信任我們的人就會假設我們只是為了在上司面前爭功。

很多時候，當某人在抱怨同事懶惰、不積極、不細心、懂太少時，我們都會覺得是他們的合作出現問題。但是，Raimondi 認為，這只是互不信任的表現。因為，如果雙方有足夠的信任，他們私下就能夠自己解決這些抱怨。

所以，當我們遇到類似的問題時，Raimondi 建議我們要將它判斷成是信任出了問題。與其去解決表面的抱怨，我們應該直接解決核心的問題-信任的破裂。

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