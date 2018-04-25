親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
母親節‧幸福事
台日爆麻疹疫情
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

工程師年領70萬 該為追求年薪百萬轉戰中鋼嗎？

2018-04-25 11:14聯合新聞網 綜合報導

圖為中鋼總部與會館。報系資料照
圖為中鋼總部與會館。報系資料照
分享

一名機械工程師在「mobile01」上提出了自己的職場疑問，七年級前段班的他擁有大學學歷，目前工作作息很正常，是否要加班也可以自由選擇，坐在辦公室的工作壓力不是太大，現在的年薪大約60~70萬。這個工作最讓他苦惱的地方在於薪水很難有大幅成長空間，就算之後有升遷機會，大概也只能從目前的薪水漲到80~90萬。

現在有一個中鋼的工作機會在他面前，單位還不清楚但輪班機會高，工作環境也不好，內部人員說待了十年後年薪有機會破百萬。面對這樣的機會，有些朋友建議他「寧為雞口不為牛後」，但在中鋼內的朋友都建議他進去，讓他陷入抉擇的兩難，希望可以聽到不同的意見做為參考。

有人回覆在中鋼上班「很硬、又有粉塵毒氣高溫等健康疑慮」，應該會很辛苦。有人則提供了中油與中鋼工作福利的不同作參考，覺得「中鋼薪水高一點，而且還有旅遊福利」。「工作穩定」是很多人大力推薦的部份，薪水的成長空間也常被提到「薪水每年都在調薪，進去輪班的話大概2年後應該就可以超過你現在的年薪吧，而且還沒到頂」，至於工作環境好壞真的就得看分發單位，但強調不論單位好壞「爛環境還是有爽缺，爽環境還是有屎缺」。

有同為七年級前段班的網友發言，「中鋼薪資及穩定性未來絕對比你現在多，但是工作相對單純（無聊）且環境差…如果是我應該會跳，畢竟不年輕了，穩定工作才是最重要的」。還有很多網友羨慕原PO有這樣的機會，「聽去年考上的同事說，中鋁六年內的調薪跳等=去中鋼新進同仁第一年的水準」，沒考上的自己還要繼續努力。也有許多人分析高雄在地產業，「中鋼在高雄算是跟中油、台電同等級的，對很多人來說哪怕能隨便擠進一家都很好」、「高雄的話，中鋼已經是幸福企業了」、「您不會不知道這是高雄最牛的公司吧!」。

除了就薪水、工作穩定度等層面分析，也有人提出了「自己想要做什麼才是重點」的見解：「想要百萬年薪去中鋼就如大家說幹個N年輪班就有機會百萬!我是覺得重點輪班不是做研發你願不願意才是重點!」。也有人建議換角度想，「高雄光是房價便宜，就讓你省了人生大半奮鬥的時間」。

據《經濟日報》今年三月的報導，中鋼董事會通過今年調薪3.5%的提案，已經連續六年加薪。除了在2012年因營運欠佳一度凍漲薪資外，中鋼自2013年起年年加薪，每年實際調幅在2.2%至2.7%。

薪水中鋼
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

打工兩個月領不到錢 老闆：說來學習 沒有要薪水

2018-04-25 11:05

台灣女孩勇闖日航！青空3萬六千呎空服員歷程公開

2018-04-25 10:05

摩根投信調查 台灣人退休快樂度呈M型化

2018-04-25 09:32

航空業福利好？他列地勤4個殘酷事實 網友狂讚

2018-04-24 22:53

多年勞檢卻罰不怕 學者：違規雇主不用扛刑事責任

2018-04-24 21:33

投履歷被要求附照片 應徵者酸：怕恐龍就別給面試機會

2018-04-24 17:42

高雄A+1驚傳歇業 勞局：涉大量解雇未通報將開罰

2018-04-24 16:23

勞動部宣布嚴查運將工時 工會：勞檢開罰無效

2018-04-24 16:06

中年轉業從老闆到大樓管理員 他說：心態調整最重要

2018-04-23 15:01

進用身心障礙者 勞動部統計去年底超額4成

2018-04-23 14:19

創業學非所用 熱情最重要

2018-04-23 14:18

年輕魂做老事 鑲鑽玩出名堂

2018-04-23 14:17

真甘苦！近6成勞工：我得過職業病

2018-04-23 13:59

中華大學校園徵才活動明登場 釋逾3500個職缺

2018-04-23 13:05

24、26及27日 桃園3場徵才 將提供4200職缺

2018-04-22 23:26

信任也有方程式？ 前 eBay 產品總監教我們如何建立互信

2018-04-22 11:45

勞動部公布進用身障不足額名單 中科院居冠

2018-04-20 13:18

柏克萊高材生也來！新創企業招實習生 錄取率僅1.2％

2018-04-20 11:24

學徒嫌日薪太少？過來人告白：薪水越少 越快出師

2018-04-20 09:35

不用被騙去面試了...薪水沒到4萬 禁「薪資面議」

2018-04-19 23:55

薪資低於4萬不可面議 林為洲：杜絕不肖資方壓低薪資

2018-04-19 18:26

就服法修法禁「薪資面議」 未達4萬職缺須公開薪資

2018-04-19 17:20

揭密職場必勝的辦公室風水 公開旺事業和財運秘訣

2018-04-19 15:08

藍心湄、周董海發紅包 成理想老闆

2018-04-19 14:36

把握關鍵一分鐘 搞定英語甄選面試

2018-04-19 09:16

遶境也能找工作 別忘上勞動部中彰分署巡迴車

2018-04-18 13:08

別懷疑！上班第一天 你就要設定離職日期

2018-04-18 10:26

突襲…勞檢飲料店 職安缺失破百項

2018-04-17 23:46

學徒嫌工資一天900元太少 師傅怒：我當初學都沒錢

2018-04-17 21:16

月薪22K工作仍一堆人搶 他：是台灣低薪的原因嗎？

2018-04-17 19:33

景氣回穩業務需求增 廠商開缺40K起

2018-04-17 17:28

找飲料業者「喝咖啡」後就勞檢 勞動部：查有無落實

2018-04-17 17:24

勞動部稽查北中南飲料店 部長率隊突擊

2018-04-17 16:12

愛吃海鮮？漁會缺人起薪3萬 高中畢業可報考

2018-04-17 14:53

資深見習生 63歲會計老手成同事好幫手

2018-04-17 09:42

在台灣首度創業賠百萬 湖北師傅靠老麵再起

2018-04-16 14:32

你找到了沒？ 去年求職就業率 男女皆提高

2018-04-16 14:31

臉書創辦人的國會作證 教我職場應對進退的5個技巧

2018-04-16 13:38

新鮮人想赴海外工作 逾5成具碩博士學歷

2018-04-16 13:19
看更多

熱門文章

陸客是「天上掉下來的禮物」 學者：花蓮眼光要放遠

2018-04-24 11:55

麻疹群聚再增一起 南部醫院爆就醫感染

2018-04-24 15:21

航空業福利好？他列地勤4個殘酷事實 網友狂讚

2018-04-24 22:53

機師爆料桃機滑行道超破！桃機：不是不願意修

2018-04-25 09:46

又1起麻疹病例！ 他前後打3劑疫苗仍被感染

2018-04-24 14:22

瘋搶麻疹疫苗 林奏延：別恐慌！麻疹流行不起來啦

2018-04-24 15:09

母臨終前要兒跟交往3年女友分手 他急喊怎麼辦？

2018-04-24 21:57

父酗酒又家暴 她對母說：若妳先走 我一定把他送養老院

2018-04-24 19:30

麻疹疫苗供不應求 藥廠今起暫不供醫療院所

2018-04-24 13:49

高雄A+1驚傳歇業 勞局：涉大量解雇未通報將開罰

2018-04-24 16:23

「媽媽教我生命課」 龍應台陪伴失智母 最後的不捨目送

2018-04-25 11:00

勞動部宣布嚴查運將工時 工會：勞檢開罰無效

2018-04-24 16:06

包裹裡有洋蔥 郵差真的哭了

2018-04-24 15:44

百年醬油只有「黑豆、鹽、水」 獲國際雙認證肯定

2018-04-24 12:45

重慶南路書街走入歷史 為何溫羅汀書店區還能保持活力

2018-04-24 22:39

天氣逐漸好轉！ 吳德榮：明天白天各地回暖

2018-04-25 06:27

台灣女孩勇闖日航！青空3萬六千呎空服員歷程公開

2018-04-25 10:05

改採國際標準 桃機準點率8成3

2018-04-24 23:51

女肺癌患者用盡治療手段 免疫療法救了她

2018-04-24 16:30

告別肌少症 重訓、多吃蛋白質

2018-04-25 00:43

投履歷被要求附照片 應徵者酸：怕恐龍就別給面試機會

2018-04-24 17:42

影／那些年我們一起追機... 北市「飛機巷」熱鬧不再？

2018-04-24 17:38

明天全台可見陽光 好天氣可望持續到下周

2018-04-25 08:04

有趣！研究發現：大數據會讓你的「情」事洩底

2018-04-25 10:00

今日星座運勢／處女 藍色幸運 與上司互動好時機

2018-04-25 00:00

北台灣5縣市大雨特報！注意雷擊及強陣風

2018-04-24 11:59

九命怪貓！ 腳掌長腫瘤的貓 吃了大麻油神奇痊癒

2018-04-24 22:49

工程師年領70萬 該為追求年薪百萬轉戰中鋼嗎？

2018-04-25 11:14

多年勞檢卻罰不怕 學者：違規雇主不用扛刑事責任

2018-04-24 21:33

麻疹疫苗全台剩2萬劑 疾管署接手管制

2018-04-24 16:41

誇張！3遊客踩踏石門綠石槽 還採大包海菜回家

2018-04-25 11:08

比打麻疹疫苗更重要 衛福部提醒2件事

2018-04-25 09:56

今晨低溫18度 出門上班添件外套

2018-04-25 04:55

心律不整患者無需電燒！中醫調理6成以上獲改善

2018-04-24 12:41

多洗手、戴口罩 麻疹不上身

2018-04-25 00:43

Janet和老公George愛的默契：我們越來越想睡覺！

2018-04-24 18:58

蕭敬騰穿夏姿X迪士尼 簡直Michael Jackson魂爆發

2018-04-24 19:24

遠航106年取消班機太多 遭重罰3百萬

2018-04-24 12:16

蛋殼有斑點疑染菌？專家這樣解釋

2018-04-24 15:35

全家漫威集點第二波 市價破11萬鋼鐵人音響組報到

2018-04-24 12:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top