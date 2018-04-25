工程師年領70萬 該為追求年薪百萬轉戰中鋼嗎？

2018-04-25 11:14 聯合新聞網 綜合報導



圖為中鋼總部與會館。報系資料照 分享 facebook

一名機械工程師在「mobile01」上提出了自己的職場疑問，七年級前段班的他擁有大學學歷，目前工作作息很正常，是否要加班也可以自由選擇，坐在辦公室的工作壓力不是太大，現在的年薪大約60~70萬。這個工作最讓他苦惱的地方在於薪水很難有大幅成長空間，就算之後有升遷機會，大概也只能從目前的薪水漲到80~90萬。

現在有一個中鋼的工作機會在他面前，單位還不清楚但輪班機會高，工作環境也不好，內部人員說待了十年後年薪有機會破百萬。面對這樣的機會，有些朋友建議他「寧為雞口不為牛後」，但在中鋼內的朋友都建議他進去，讓他陷入抉擇的兩難，希望可以聽到不同的意見做為參考。

有人回覆在中鋼上班「很硬、又有粉塵毒氣高溫等健康疑慮」，應該會很辛苦。有人則提供了中油與中鋼工作福利的不同作參考，覺得「中鋼薪水高一點，而且還有旅遊福利」。「工作穩定」是很多人大力推薦的部份，薪水的成長空間也常被提到「薪水每年都在調薪，進去輪班的話大概2年後應該就可以超過你現在的年薪吧，而且還沒到頂」，至於工作環境好壞真的就得看分發單位，但強調不論單位好壞「爛環境還是有爽缺，爽環境還是有屎缺」。

有同為七年級前段班的網友發言，「中鋼薪資及穩定性未來絕對比你現在多，但是工作相對單純（無聊）且環境差…如果是我應該會跳，畢竟不年輕了，穩定工作才是最重要的」。還有很多網友羨慕原PO有這樣的機會，「聽去年考上的同事說，中鋁六年內的調薪跳等=去中鋼新進同仁第一年的水準」，沒考上的自己還要繼續努力。也有許多人分析高雄在地產業，「中鋼在高雄算是跟中油、台電同等級的，對很多人來說哪怕能隨便擠進一家都很好」、「高雄的話，中鋼已經是幸福企業了」、「您不會不知道這是高雄最牛的公司吧!」。

除了就薪水、工作穩定度等層面分析，也有人提出了「自己想要做什麼才是重點」的見解：「想要百萬年薪去中鋼就如大家說幹個N年輪班就有機會百萬!我是覺得重點輪班不是做研發你願不願意才是重點!」。也有人建議換角度想，「高雄光是房價便宜，就讓你省了人生大半奮鬥的時間」。

據《經濟日報》今年三月的報導，中鋼董事會通過今年調薪3.5%的提案，已經連續六年加薪。除了在2012年因營運欠佳一度凍漲薪資外，中鋼自2013年起年年加薪，每年實際調幅在2.2%至2.7%。