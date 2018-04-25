摩根投信調查 台灣人退休快樂度呈M型化

2018-04-25 09:32 中央社 台北25日電



台灣人退休生活快不快樂，根據摩根投信「退休快樂指數」調查，雖然分數64分維持高檔，但近2年卻出現「高低分族群同步上升」、「中間層族群下降」的M型化趨勢。

根據摩根投信調查，今年全台民眾「退休快樂指數」64分，維持相對高檔，在3大面向中，以財富面向與去年同分70.8分，表現最佳，健康與自我實現面向分別為59分、54.6分，較去年微降0.1與0.9分。

摩根投信執行董事劉玲君表示，從2017年、2018年的摩根退休快樂指數調查結果分析，不論總分、財富、健康、自我實現等各面向，都呈現高分族群（80分以上）與低分族群（未滿60分）占比雙升趨勢，相對地，分數落在中間層（60至79分）的比重下降，反映出民眾若能及早著手準備退休，即有機會向「退休快樂族」（80分以上）靠攏，或晉升「快樂族」一員，反之，假使遲遲不做準備，就可能向下淪為「退休窮忙族」(未滿60分)。

劉玲君指出，退休「快樂族」與「窮忙族」相較，「快樂族」主要有4大特點，包括目前與理想退休準備金額皆高、預計退休年齡較早、預期工作年限較短、月收入較高。

劉玲君說明，財富不僅是退休生活快樂與否的重要因素，更會明顯影響退休安全感，因此，「快樂族」不論在工作期間的儲蓄速度，或是對應未來理想退休準備金的目標等，都明顯較「窮忙族」來得高。

調查也發現，「快樂族」目前的退休金準備進度約新台幣416.4萬元，相較「窮忙族」118.8萬元高出3.5倍，而「快樂族」的理想退休金為1643.3萬元，也大幅高於「窮忙族」的1187萬元。

劉玲君表示，因為「快樂族」對於退休生活較有自信、有想法，通常也會對退休年齡預期較為提前，調查顯示，「快樂族」的預計退休年齡是59.8歲，不僅較法定退休年齡65歲提前了5.2歲，更較「窮忙族」提早5.8歲。