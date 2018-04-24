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航空業福利好？他列地勤4個殘酷事實 網友狂讚

2018-04-24 22:53聯合新聞網 綜合報導

一名曾擔任過地勤的網友分析地勤工作的優缺點，希望可以讓想從事航空業的人思考自己適...
一名曾擔任過地勤的網友分析地勤工作的優缺點，希望可以讓想從事航空業的人思考自己適不適合這份工作。 中央社
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許多人十分嚮往航空業，認為他們不僅外表光鮮亮麗，還可以常常出國玩，有免費、折扣的機票，但看似美好的工作也有不為人知的一面，一名曾擔任過地勤的網友在《Dcard》上分析地勤工作的優缺點，希望可以讓想從事航空業的人思考自己適不適合這份工作。

原PO列出地勤的4個優點：

1. 有免費、折扣機票

出國旅遊可以拿到機票優惠，如果是「享樂主義者」，每個月都想出國旅遊的話，地勤在排班上就非常的自由，有心的話每個月挪出幾天出去玩不是問題，不過要知道花費開銷會相當大。

2.有拍不完的照片讓你經營Instagram

像是各種機場照、飛機照、制服照、夕陽下的跑道照、美美的出國照、遇到奧客的抱怨文、看到明星的興奮文等等。

3. 航空迷很適合當地勤

在管制區內的單位可是天天都在看飛機、摸飛機、開關飛機的門、坐坐平常比較難坐到的頭等艙、商務艙座位，且如果有厲害的塗裝機來到機場，可以第一個衝去拍照。

4. 熟悉工作後不會太難

工作大同小異，上手之後就不會覺得困難，對夠細心肯努力學的人來說，地勤絕對不是一份需要動太多腦筋的工作。

原PO同時也強調擔任地勤的4個缺點：

1.起薪雖高，但薪資調整幅度低

升遷的機會也低，很多員工一輩子可能只當上課長而已，因此不建議滿懷雄心壯志的人當地勤。

2. 輪班是扼殺地勤身體最恐怖的殺手

地勤不是單純的輪三班定期調動，而是有五花八門的班表，長久下來對身體造成的負擔十分恐怖，不適合身體不好或是對養生有堅持的人。

3.取代性很高

因為地勤都是在機場執行任務的小螺絲釘，不適合喜歡被重用的人

4.很難有時間陪伴另一半

因地勤上班的時段和一般上班族很不一樣，而且常常加班，不適合重視家人的人。

最後原PO提醒，「有些工作看似輕鬆、愉快，其實背後的辛酸，只有行內人才能明白。我的第一份工作是地勤，但後來發現並不適合自己」，希望大家看完能好好思考自己適不適合這份工作。貼文一出也立刻引起網友討論，紛紛表示「很真實的分析」、「簡單來說就是可以玩樂但是存不到錢的工作」、「因為輪班跟陪伴家人的緣故，我也放棄了這一條路」，也讓許多原本想從事航空業的網友感到「很受用」、「瞬間滅火許多」。

不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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