多年勞檢卻罰不怕 學者：違規雇主不用扛刑事責任

2018-04-24 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



台灣職業駕駛因過勞釀禍事件層出不窮，從蝶戀花事件、國道警員多次值勤任務卻遭大貨車追撞造成傷亡等，凸顯貨運業及客運業是低薪、高工時的血汗行業，勞動部強調要加強勞檢，對於違反雇主嚴查重罰，有學者說，雇主根本罰不怕，原因在於不用扛刑事責任。

文化大學法律系教授邱駿彥說，勞動針對高違規事業單位加強勞檢對雇主來說根本罰不怕，一旦出事，要負刑事責都是肇事駕駛，對於違規雇主，在台灣只有行政罰鍰，不需要負刑事責任才是罰不怕的最大主因。

邱駿彥進一步指出，國外對於職業駕駛規定嚴格，因職業駕駛的身心狀況涉及到公共安全，也就是疲勞工作後的危險性，不僅危害勞工本身的身體健康，也會危害他人的生命安全，同樣也會嚴格約束雇主或事業單位。

邱駿彥舉例，若相同的案例發生在國外，除了肇事司機外，違規雇主不僅會被罰錢，也會有刑事責任，例如德國明確規定，雇主使職業汽車駕駛超時工作，處雇主一年以下有期徒刑，法國也是，日本則是六個月的有期徒刑，但台灣現行法並沒有針對違規雇主要受刑事責任的規定，僅用行政罰鍰，雇主當然罰不怕，若罰得怕，多年來的勞檢早就達到功效，但為何悲劇一再發生，代表勞檢效果有限。