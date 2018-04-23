中華大學校園徵才活動明登場 釋逾3500個職缺

2018-04-23 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



中華大學校園徵才活動於明天校內學生活動中心登場，共邀請76家績優廠商參與徵才，提供超過3500個就業機會。新竹市長林智堅鼓勵應屆畢業生及青年學子，踴躍參與就業盛事，觀察了解最新、最多元的職場脈動，找到理想工作。

目前就讀中華大學建築與都市計畫學系三年級的楊少銘，以建築建設當作興趣與志業，他表示校園就博會能夠讓所學與職場現況接軌，他說：「校園就博會讓我增長見聞，可以看到社會上的工作需求，讓我知道畢業了，可以找到哪些工作」大二就曾參加過徵才博覽會的他，表示今年還會參加。

中華大學學務長廖述濤表示，為協助學生讓學生贏在起跑點，畢業即就業，除與大型企業合作辦理跨領域就業培訓課程，與勞動部勞動力發展署合作建置的「賈桃樂學習主題館－職有為你中心」，也於去年底隆重開幕，提供學生系列就業準備課程。此外學校自行辦理「CDA國際生涯發展諮詢師」證照課程，目前培訓出38名職涯導師，也將在今年的徵才活動現場提供專業職涯諮詢，為學生提供完整裝備，創造有感的求職力。

根據校方資料，近3年中華舉辦的徵才活動，初步媒合率皆逾五成，且逐年成長，是應屆畢業生及待業青年轉職找工作的大好機會。今年度的徵才廠商產業多元，涵蓋科技業、金融業、服務業、餐飲業、人壽保險業等多項產業，提供工程師、技術員、業務專員、服務專員、企劃專員、儲備幹部、海外管理主管等職缺。